Натуральное возмещение по ОСАГО хотят убрать — новая схема может ударить по кошельку сильнее
Отказ от натурального возмещения по ОСАГО может стать для водителей ещё одним неприятным ударом по бюджету, но при этом не решит ключевых проблем страхового рынка. Скорее наоборот: система окончательно начнёт восприниматься как формальность, а не реальный способ защитить себя от расходов после ДТП. Об этом в разговоре с Pravda. Ru заявил руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.
Что хотят изменить в ОСАГО и почему тема снова всплыла
Поводом для обсуждения стала информация о совещании Банка России со страховыми компаниями. Как сообщал "Коммерсантъ", на встрече рассматривались варианты реформирования выплат, включая изменение механизма компенсаций и возможную отмену натурального возмещения — то есть ремонта автомобиля за счёт страховщика.
Натуральное возмещение задумывалось как более честный и удобный вариант: водитель сдаёт машину в сервис и получает отремонтированный автомобиль без долгих споров о сумме выплаты. Однако на практике этот механизм давно работает с перебоями, а отмена ремонта, по словам эксперта, не сделает систему лучше.
Почему отмена ремонта не улучшит ситуацию
Ладушкин считает, что реальных изменений для рынка это не принесёт. Единственный заметный эффект — падение доверия к самому полису. Водители будут всё меньше воспринимать ОСАГО как защиту и всё чаще рассчитывать только на собственные деньги, если машина пострадала в аварии.
"Отмена натурального возмещения ситуацию в системе ОСАГО не изменит практически никак. За исключением того момента, что люди будут меньше доверять самому полису ОСАГО и надеяться только на свои силы при ремонте машины в случае ДТП. То есть это такой имиджевый убыток для системы ОСАГО. Люди начнут воспринимать страхование не как защиту, а как небольшую компенсацию, которую можно получить после аварии", — отметил Евгений Ладушкин.
Фактически речь идёт о том, что ОСАГО рискует окончательно превратиться в обязательную "бумажку", которая формально есть, но не закрывает реальные затраты.
Главная проблема — выплаты не совпадают с реальными ценами
По словам эксперта, корень ситуации не в самом формате — ремонт или деньги, а в том, как рассчитываются суммы. Страховые компании ориентируются на базы Российского союза автостраховщиков и нормативы Банка России, где стоимость запчастей и работ часто заметно ниже рыночной.
Даже если ущерб посчитан корректно, водитель получает выплату, которой не хватает на полноценный ремонт в обычном сервисе. Разрыв между "страховой" и "коммерческой" ценой становится критическим именно сейчас, когда запчасти и обслуживание дорожают, а реальный ремонт всё чаще требует существенных доплат.
"В Санкт-Петербурге средняя коммерческая стоимость нормо-часа в кузовных сервисах составляет около 3500 рублей, тогда как по страховым расчетам — 800-900 рублей. Даже если эксперт страховой компании все посчитает правильно, клиент все равно получит выплату в четыре раза меньше реальной. При этом износ транспортного средства определяется не по его фактическому состоянию, а по возрасту: на машине 6-7 лет он может достигать 50 процентов. Это еще сильнее снижает сумму компенсации", — пояснил эксперт.
Таким образом, даже без ошибок в документах автовладелец остаётся в ситуации, когда страхование компенсирует лишь часть расходов.
Что происходит с автосервисами и почему они уходят от страховщиков
Натуральное возмещение, по словам Ладушкина, уже сейчас невыгодно станциям техобслуживания. Работать по тарифам страховых сложно: сервисы не могут закрыть издержки и при этом сохранить нормальное качество ремонта.
Часть мастерских просто отказывается сотрудничать со страховыми компаниями. А те, кто остаётся, вынуждены экономить на материалах и трудозатратах, потому что иначе ремонт станет убыточным. При этом риск всё равно остаётся: клиент может не принять автомобиль из-за качества.
"Автосервису сейчас совершенно невыгодно работать со страховыми компаниями. Те, кто все же соглашается, стараются делать ремонт максимально дешево, экономя буквально на всем. Но при этом у них всегда остается риск, что клиент не примет машину из-за некачественного ремонта. Если же убрать натуральное возмещение и оставить только денежные выплаты, ситуация станет еще хуже — страховые будут начислять половину от реальной стоимости ремонта, а остальное придется доплачивать самому автовладельцу", — подчеркнул он.
Отмена ремонта в таком сценарии может означать, что водитель останется один на один с проблемой: деньги получит, но на реальный ремонт их будет недостаточно.
Два сценария: либо подорожает полис, либо доплата останется за водителем
Эксперт видит два возможных варианта развития ситуации. Первый — приблизить выплаты к рыночным ценам, чтобы страхование действительно покрывало ущерб. Но тогда неизбежно вырастет стоимость самого ОСАГО, потому что увеличатся расходы страховщиков.
Второй сценарий — оставить расчёты на прежнем уровне и убрать натуральное возмещение. Тогда автовладельцы продолжат ремонтироваться за свой счёт, доплачивая разницу между выплатой и реальной ценой работ и запчастей. При этом доверие к ОСАГО будет снижаться ещё сильнее, потому что полис перестанет восприниматься как полноценная защита.
