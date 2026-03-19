Один документ на все случаи жизни: водителям могут разрешить садиться за любой руль легально

Реформирование системы обязательного автострахования может кардинально изменить привычный порядок ответственности на российских дорогах. Инициатива по перепривязке полиса ОСАГО непосредственно к водителю призвана сделать распределение финансовых рисков более прозрачным и персонализированным. Депутаты Госдумы полагают, что такой подход позволит автомобилистам управлять любым транспортным средством в рамках единой страховки. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Автомобильный эксперт Максим Ракитин подчеркивает, что текущая модель страхования транспортного средства, а не личности водителя, давно вызывает профессиональные дискуссии. Переход на персональную систему избавил бы собственников машин от необходимости отвечать за чужие ошибки в случае передачи управления родственникам или коллегам. Согласно заявлению специалиста, существующий механизм неоправданно усложняет жизнь владельцам автопарков и многодетным семьям.

"Эта инициатива не нова, о ней говорят уже много лет. С самого начала было непонятно, почему полис привязан к автомобилю, а не к человеку. Ведь ответственность несет тот, кто находится за рулем, а не владелец машины. Это упростило бы жизнь многим, потому что в семье или в компании может быть несколько автомобилей", — рассказал Максим Ракитин.

Основным препятствием для внедрения реформы остается позиция страхового сообщества, привыкшего к расчетам тарифов исходя из характеристик автомобиля, включая его мощность. Внедрение индивидуального ОСАГО потребует от Российского союза автостраховщиков полного пересмотра тарифной сетки и методологии оценки рисков. Пока профильные организации не проявляют активного интереса к изменениям, сохраняя лояльность текущему, более удобному для них формату работы.