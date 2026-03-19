Девушка сидит в автомобиле с документами
Андрей Чернов Опубликована сегодня в 16:15

Один документ на все случаи жизни: водителям могут разрешить садиться за любой руль легально

Реформирование системы обязательного автострахования может кардинально изменить привычный порядок ответственности на российских дорогах. Инициатива по перепривязке полиса ОСАГО непосредственно к водителю призвана сделать распределение финансовых рисков более прозрачным и персонализированным. Депутаты Госдумы полагают, что такой подход позволит автомобилистам управлять любым транспортным средством в рамках единой страховки. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Автомобильный эксперт Максим Ракитин подчеркивает, что текущая модель страхования транспортного средства, а не личности водителя, давно вызывает профессиональные дискуссии. Переход на персональную систему избавил бы собственников машин от необходимости отвечать за чужие ошибки в случае передачи управления родственникам или коллегам. Согласно заявлению специалиста, существующий механизм неоправданно усложняет жизнь владельцам автопарков и многодетным семьям.

"Эта инициатива не нова, о ней говорят уже много лет. С самого начала было непонятно, почему полис привязан к автомобилю, а не к человеку. Ведь ответственность несет тот, кто находится за рулем, а не владелец машины. Это упростило бы жизнь многим, потому что в семье или в компании может быть несколько автомобилей", — рассказал Максим Ракитин.

Основным препятствием для внедрения реформы остается позиция страхового сообщества, привыкшего к расчетам тарифов исходя из характеристик автомобиля, включая его мощность. Внедрение индивидуального ОСАГО потребует от Российского союза автостраховщиков полного пересмотра тарифной сетки и методологии оценки рисков. Пока профильные организации не проявляют активного интереса к изменениям, сохраняя лояльность текущему, более удобному для них формату работы.

Автор Андрей Чернов
Андрей Чернов — автоюрист (ЮФУ) с 15-летним стажем. Эксперт по ДТП, спорам с СК (ОСАГО/КАСКО) и оспариванию штрафов. Защитил права в 500+ делах.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Электролит замерзает — машина молчит: главная ошибка водителей в холодные месяцы вчера в 5:35

Зимнее утро часто начинается с неприятных сюрпризов, а виновником становится деталь, которая теряет свои функции из-за привычного режима городских поездок.

Читать полностью » Блеск в глазах и гарь в баке: прозрачная жидкость из пистолета внезапно превращает мотор в хлам вчера в 1:07

Скрытые химические процессы в топливном баке начинают разрушать механизмы спустя короткое время после выезда с заправки, подавая водителю едва заметные сигналы.

Читать полностью » Экономия на шинах оборачивается проблемами: где можно сэкономить, а где не стоит 17.03.2026 в 14:13

Автоэксперт Вячеслав Лысаков рассказал NewsInfo, как выбрать качественные неоригинальные шины.

Читать полностью » Японец курит в сторонке, но кошелёк плачет: реальная стоимость жизни с кроссовером из Поднебесной 17.03.2026 в 0:12

Длительный тест популярного кроссовера показал, во что превращается экономия при покупке и какие узлы начинают требовать внимания после первой сотни пробега.

Читать полностью » Меньше веса — больше скорости: как новый Civic возвращает драйв за счёт лёгкости и стабильности 16.03.2026 в 19:47

Honda представила обновлённый Civic с уменьшением веса и улучшенной динамикой, обещая вернуть драйв.

Читать полностью » Ремонт авто в сервисе скоро станет легендой: новая схема выплат заменяет привычное восстановление 16.03.2026 в 19:25

Система обязательного страхования автогражданской ответственности стоит на пороге серьезной трансформации, которая полностью изменит способ получения компенсации.

Читать полностью » Шины шепчут о проблемах: раскрываем тайны пузырьков, которые могут разорвать вашу безопасность 16.03.2026 в 18:38

Не спешите успокаиваться, увидев пузырь на шине — это может оказаться серьезная угроза вашей безопасности на дороге.

Читать полностью » Японское качество сменило маску: новые иномарки требуют визита в сервис уже на первой тысяче 16.03.2026 в 17:36

Выяснилось, почему легендарная выносливость иномарок осталась в прошлом и какие технические решения заставляют владельцев чаще тратиться на замену сложных узлов.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Мебельная ловушка: как не потерять семейный бюджет в гонке за красивыми интерьерами
Спорт и фитнес
Идеальная форма за пару дней: как блоги подводят к опасным экспериментам над телом
Красота и здоровье
Сам по себе пот кипит: внезапная потливость может подразумевать серьёзные проблемы со здоровьем
Недвижимость
Дачный костёр превращается в золотой: обычная уборка территории может закончиться визитом инспектора
Красота и здоровье
Алкогольная зависимость не спит: как современные препараты помогают подружиться с трезвостью
Красота и здоровье
Короткое слово дарит свободу: право на отказ становится ключом к сохранению душевных сил
Красота и здоровье
Батарейка внутри организма села навсегда: правила питания, которые возвращают бодрость в тело
Красота и здоровье
Сердце стучит в пустоту: ночные пробуждения часто скрывают серьезные сбои в работе дыхания
Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

