Ремонт авто в сервисе скоро станет легендой: новая схема выплат заменяет привычное восстановление

Российский рынок автострахования готовится к масштабным изменениям в системе обязательной гражданской ответственности, направленным на стабилизацию выплат при ремонте транспортных средств. Эксперты связывают введение ограничений с необходимостью оптимизации логистических цепочек и контроля над растущими издержками после дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает Pravda.Ru.

На фоне инициатив Российского союза автостраховщиков по ограничению максимальных выплат на уровне 400 тысяч рублей, отрасль стремится к переходу на более прозрачные финансовые инструменты. По мнению специалистов, текущая модель натурального возмещения зачастую провоцирует организационные сбои из-за дефицита и высокой стоимости комплектующих.

"Речь, скорее всего, идет о попытке уйти от натурального возмещения и перейти к денежному формату выплат. Деньги можно выплатить сразу, а вот с ремонтом постоянно возникают проблемы. Запчасти дорожают, сроки работ растягиваются, и в итоге стоимость ремонта нередко оказывается выше страховой премии по полису ОСАГО. Поэтому для страховщиков это довольно сложная и неприятная история, поскольку возникают дополнительные финансовые и организационные сложности", — сказал Егор Васильев.

Сложность оценки ущерба, включающая учет амортизации транспортного средства и снижение стоимости поврежденных элементов, остается ключевым барьером для эффективного урегулирования убытков. Как пояснил автоэксперт Егор Васильев, при выполнении восстановительных работ через страховые компании существуют жесткие технические регламенты, которые не позволяют автовладельцам гибко подходить к выбору запчастей. В свою очередь, переход на денежные компенсации позволит собственникам самостоятельно принимать решения о методах и скорости восстановления своего имущества.

Такой сценарий развития рынка может повысить оперативность выплат и минимизировать риски, с которыми сталкиваются страховые компании в условиях нестабильности цен. Согласно позиции эксперта, возможность самостоятельно выбирать детали, включая бывшие в употреблении аналоги, поможет автовладельцам оптимизировать собственные расходы. Экспертное сообщество подчеркивает, что подобная трансформация способна упростить взаимодействие всех сторон, исключая необходимость длительного ожидания обязательного ремонта.