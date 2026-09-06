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Страховой полис ОСАГО - Автомобиль, Ключи
Страховой полис ОСАГО - Автомобиль, Ключи
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Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 8:54

400 тысяч уже мало: почему в Совфеде заговорили о миллионной выплате по ОСАГО

Водители уже привыкли считать, что потолок по ОСАГО — это 400 тысяч рублей, и спорить тут вроде бы не с чем. Но в Совете Федерации заговорили о сумме в 800 тысяч — 1 миллион рублей за повреждение автомобиля. Звучит бодро, только пока это не закон, а обсуждение. И если вмятину на двери сегодня считают по старым правилам, то на миллионную выплату рассчитывать рано.

"Если лимит по имущественному ущербу пересматривать, делать это надо без половинчатых решений. Сейчас 400 тысяч рублей уже заметно отстали от реальных цен на ремонт, а при затяжных спорах часть денег уходит не на восстановление машины, а на судебную историю. Поэтому сам по себе пересмотр суммы логичен, но его нужно увязывать с порядком выплат и контролем споров со страховщиками. Иначе автовладелец снова останется между страховой и ремонтом".

автоюрист Сергей Герасимов

Что предлагают по лимиту ОСАГО

Зампред Совета Федерации Николай Журавлев предлагает поднять максимальную выплату по ОСАГО за повреждение автомобиля с 400 тысяч до 800 тысяч — 1 миллиона рублей. Сейчас это только инициатива, а не новая норма для страховых компаний и водителей. Действующий закон не меняли, и старый потолок по-прежнему работает.

Нынешний лимит по имуществу держится с 1 октября 2014 года. За это время прошло почти 12 лет, а цены на ремонт, запчасти и работы давно живут своей жизнью. Максимальная компенсация за вред жизни или здоровью каждого потерпевшего сейчас составляет 500 тысяч рублей, и эти суммы закреплены в статье 7 закона об ОСАГО. Подробнее о логике споров вокруг выплат можно посмотреть в материале про ремонт и скрытые риски для автомобиля.

Журавлев связывает пересмотр имущественного лимита с инфляцией. При этом он говорит не только о цифрах, но и о том, что систему надо менять целиком. Отдельно сенатор выступает против недобросовестных автоюристов, которые, по его оценке, могут забирать заметную часть взысканной со страховщика суммы. Конкретных поправок по этой части пока не показали.

Для водителя тут важна простая вещь: пока в законе стоит прежняя сумма, она и будет считаться ориентиром. Никаких обещаний про миллион рублей на бумаге для автовладельца пока нет. И обсуждение само по себе деньги не переводит.

Почему тема снова всплыла

У вопроса есть и свежий юридический фон. 26 мая 2026 года Конституционный суд рассмотрел спор вокруг действующего лимита 400 тысяч рублей и ситуации, когда страховщик не смог организовать положенный восстановительный ремонт. Суд поручил законодателю скорректировать регулирование, но сам потолок в 400 тысяч рублей не отменил.

До внесения изменений лимит продолжает действовать в прежнем виде. Это значит, что страховые компании и автовладельцы живут по старым правилам, а не по будущим предложениям. Для тех, кто хочет сверить тему с похожими дорожными спорами, есть полезный разбор про нарушения на самокатах и реакцию москвичей.

Формально сейчас всё упирается в закон об ОСАГО и его статью 7. Пока туда не внесли правки, расчет идет по прежним цифрам. Так что разговор о 800 тысячах — 1 миллионе звучит громко, но юридически это всё еще черновик, а не готовое правило.

Именно поэтому владельцам машин не стоит подменять обсуждение фактом. Судебное решение дало законодателю сигнал, но не переписало лимит за один день. На дороге и в страховых бумагах пока правит старая цифра.

"Средняя выплата по классическому ОСАГО в 2025 году составляла 116 тысяч рублей. Это на 18% больше, чем годом ранее, и на таком фоне разговор о пересмотре лимита выглядит не случайным. Но даже при росте средней выплаты нельзя автоматически переносить ее на максимальный потолок. Для этого нужны новые тарифы, расчет нагрузки на страховщиков и понятные поправки в закон".

автоэксперт Дмитрий Сафронов

Как это может сказаться на полисе

В теории рост лимита может ударить и по цене ОСАГО. Но сейчас никто не называет точные цифры, потому что нет текста поправок, новых тарифных параметров и оценки Банка России именно для лимита в 800 тысяч — 1 миллион рублей. Без этого любые разговоры о подорожании — гадание на пустом месте.

При этом страховой рынок уже видит, как меняется средняя выплата. В 2025 году по классическому ОСАГО она составила 116 тысяч рублей, прибавив 18% за год. Это не означает автоматический скачок по максимальному лимиту, но показывает, что старые рамки всё сильнее расходятся с реальными затратами на ремонт.

Есть и другая сторона вопроса: если лимит поднимут, спорных случаев может стать еще больше. Чем выше потолок, тем внимательнее считают каждую бумагу, каждую оценку и каждую экспертизу. И тут уже важны не разговоры, а порядок выплат и качество оформления документов.

Пока же владельцу машины достаточно помнить одну вещь. Для ущерба имуществу действует прежний максимум — 400 тысяч рублей. Всё остальное пока лежит в папке с предложениями.

Ответы на популярные вопросы

Максимальная выплата по ОСАГО уже выросла?
Нет. Сейчас по-прежнему действует лимит 400 тысяч рублей за ущерб имуществу. Обсуждение 800 тысяч — 1 миллиона пока не стало законом.

Повлияет ли новая сумма на стоимость полиса?
Теоретически да, но точного расчета пока нет. Нужны поправки, тарифные параметры и оценка Банка России.

Что с выплатой за вред жизни или здоровью?
Она остается на уровне 500 тысяч рублей на каждого потерпевшего. Эта сумма закреплена в статье 7 закона об ОСАГО.

Можно ли уже требовать миллион по ОСАГО?
Нет. Пока это только предложение, а не действующее правило. До внесения изменений по-прежнему работает старый лимит.

Проверено экспертом: автоюрист Сергей Герасимов

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Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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