Андрей Чернов Опубликована сегодня в 6:35

Старые нормы уходят в прошлое: страховка за ремонт машины может вырасти до рекордных сумм

Дождливый вечер на МКАД, визг тормозов, и вот уже ваша машина стоит с помятым крылом, а счет за эвакуатор и первые осмотры переваливает за сотню тысяч. Восстановление кузова, покраска, калибровка электроники — все это ложится тяжелым бременем на плечи водителя, особенно когда страховка по ОСАГО покрывает лишь часть расходов. Текущие лимиты выплат, застывшие на отметке 2014 года, давно не синхронизированы с рыночными реалиями: инфляция сожрала их ценность, а цены на запчасти и услуги взлетели в разы.

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который может радикально изменить ситуацию. Предлагается поднять потолок выплат за ремонт авто с 400 до 700 тысяч рублей, а за вред жизни и здоровью — с 500 до 800 тысяч. Плюс ежегодная индексация по инфляции, чтобы лимиты не отставали от жизни. Это не просто цифры на бумаге: для автовладельцев это шанс не доплачивать из своего кармана за типичную аварию.

"Законопроект обоснован: текущие лимиты не покрывают даже средний ремонт иномарки после столкновения. Индексация — ключевой момент, иначе через пару лет проблема повторится. Автовладельцам стоит активно поддерживать инициативу, чтобы защитить свои права в спорах со страховщиками".

Автоюрист, эксперт по ДТП и защите прав автовладельцев Сергей Герасимов

Что именно меняется в лимитах ОСАГО

Законопроект четко разграничивает выплаты: на ремонт транспортного средства потолок вырастет до 700 тысяч рублей — это покроет восстановление большинства легковушек после фронтального удара, включая замену бампера, радиатора и геометрии кузова. За вред жизни и здоровью лимит подскочит до 800 тысяч, что актуально для госпитализаций с переломами или сотрясениями. Депутат Георгий Камнев подчеркивает: с 2014 года цены на металл, краску и СТО удвоились, а лимиты стоят на месте.

Ежегодная индексация привяжет суммы к инфляции — Росстат будет база, чтобы выплаты не теряли покупательскую способность. Глазами перекупа: это повысит ликвидность подержанных машин, ведь страховая защита станет надежнее, и покупатель не будет бояться доплат за аварию.

Почему старые лимиты стали обузой

С 2014 года средний чек на кузовной ремонт вырос на 150%: импортные запчасти подорожали из-за курсов, а локальные СТО ввели наценки за дефицит мастеров. Сегодня 400 тысяч едва хватит на Lada после бока, не говоря о Toyota или Hyundai. Вред здоровью в 500 тысяч покрывает базовое лечение, но реабилитация или протезы выбивают из седла.

Глазами механика: после ДТП часто вскрываются скрытые дефекты — коррозия, износ подвески. Старый лимит заставляет автовладельцев торговаться со страховщиками, рискуя качеством ремонта. Новые цифры снимут этот геморрой.

"Повышение лимитов защитит водителей от недоплаты: страховщики часто занижают суммы, ссылаясь на потолок. С индексацией споры уйдут в прошлое, а права автовладельцев укрепятся в суде".

Автоюрист, специалист по правовому сопровождению дорожных споров Андрей Чернов

Как это скажется на вашем кошельке

Глазами драйвера: для дальних поездок по М-4 или трассе это значит спокойствие — багажник с запчастями не понадобится, если лимит покроет ремонт. Коммерческий расчет прост: новая машина потеряет меньше в цене при продаже, зная о крепкой страховке. Ирония в том, что премия ОСАГО может чуть подрасти, но выгода от выплат перекрывает.

Связь с эксплуатацией очевидна: регулярная замена масла по рекомендациям снижает риски, но авария все равно случится. Новые лимиты — ваш щит. Плюс, это стимулирует страховщиков к честным оценкам, минимизируя суды.

Проверено экспертом: техническая диагностика, обслуживание и ремонт двигателей, трансмиссий, узлов автомобилей Александр Михайлов

FAQ: ответы на ваши вопросы

Повлияет ли это на стоимость полиса? Скорее всего, премии подкорректируют, но индексация защитит от инфляции.

Когда вступит в силу? Если Госдума одобрит, — с 2025 года, после согласований.

Что делать сейчас? Фиксируйте все в ДТП: фото, видео, чеки — для возможных доплат.

Кто заплатит за индексацию? Рынок ОСАГО сбалансирует за счет резервов и тарифов.

Автор Андрей Чернов
Андрей Чернов — автоюрист (ЮФУ) с 15-летним стажем. Эксперт по ДТП, спорам с СК (ОСАГО/КАСКО) и оспариванию штрафов. Защитил права в 500+ делах.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

