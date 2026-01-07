Купил машину — можно ездить без страховки? Срочно прочтите, пока не пришел штраф

Покупка автомобиля часто начинается с радости и планов, но уже в первые дни может возникнуть неудобный вопрос: можно ли ездить без ОСАГО и не получить штраф. Закон действительно предусматривает короткий период, когда новый владелец может оформить документы без спешки. Однако на практике этот "люфт" работает не так идеально, как кажется, и у него есть подводные камни. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему ОСАГО считается обязательным документом

Полис ОСАГО — это не формальность, а обязательное условие допуска автомобиля к эксплуатации на дорогах России. Именно эта страховка покрывает ущерб пострадавшей стороне, если водитель становится виновником ДТП.

Без действующего полиса нельзя поставить машину на регистрационный учет, а управление уже зарегистрированным автомобилем без страховки считается нарушением. Раньше ответственность была куда жестче — могли снять номера и запретить эксплуатацию до оформления полиса. Сейчас система проще, но требование осталось прежним.

Какие штрафы действуют при езде без страховки

Сегодня за отсутствие ОСАГО предусмотрен административный штраф в размере 800 рублей. Если нарушение повторяется в течение года, санкции становятся серьезнее — от 3 до 5 тысяч рублей.

Важно понимать: такие наказания применяются в основном к тем, кто ездит без страховки на уже зарегистрированном транспортном средстве. Ситуация с автомобилем, который только что куплен и еще не оформлен на нового владельца, трактуется иначе — и именно здесь появляется тот самый спорный момент, на который рассчитывают многие водители.

10 дней после покупки: что разрешает закон

По закону новому собственнику дается 10 дней с момента покупки автомобиля, чтобы успеть зарегистрировать его в ГАИ. В этот период обычно оформляют все документы, проходят техосмотр (если он требуется) и покупают ОСАГО. После этого машина ставится на учет уже на нового владельца.

Чаще всего речь идет о подержанных автомобилях. Если машина приобретается новой в дилерском центре, страховку нередко предлагают оформить сразу в автосалоне — иногда с дополнительной скидкой.

С какого момента начинается отсчет

Отсчет 10-дневного срока начинается с даты, указанной в договоре купли-продажи. Формально именно этот документ подтверждает законность владения и позволяет объяснить, почему регистрация и страховка еще не оформлены.

Почему "лазейка" может не сработать в реальности

На первый взгляд кажется, что правило можно использовать постоянно — например, просто менять дату в договоре и ездить без ОСАГО, не тратясь на страховку. Но автоюрист подчеркивает, что в реальной жизни такой подход не так прост.

Инспекторы ГАИ далеко не всегда готовы закрыть глаза на то, что машина куплена недавно, а полис ОСАГО еще не оформлен. Кроме того, у прежнего владельца на момент продажи должен был быть действующий полис, что тоже влияет на ситуацию при проверке.

Камеры и штрафы: кто может пострадать

Отдельный риск связан с тем, что на российских дорогах уже появляются камеры, фиксирующие автомобили без ОСАГО. Поэтому попытка "играть" с датами в договоре может привести к неожиданным последствиям.

Если страховки нет, штрафы все равно начнут приходить — но уже не обязательно новому собственнику. В некоторых случаях санкции уходят прежнему владельцу, что создает конфликт и может обернуться дополнительными проблемами при выяснении отношений — особенно если затем приходится восстанавливать правильную историю регистрации.

Использовать 10-дневный срок для оформления документов закон позволяет, но воспринимать его как способ ездить без ОСАГО бесконечно — ошибка. Надежнее оформить полис сразу и спокойно заниматься регистрацией, чем потом разбираться со штрафами и спорными ситуациями на дороге.