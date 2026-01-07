Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
осаго
осаго
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Авто и мото
Сергей Герасимов Опубликована сегодня в 9:43

Купил машину — можно ездить без страховки? Срочно прочтите, пока не пришел штраф

Новым владельцам авто дают 10 дней на оформление ОСАГО — ГИБДД

Покупка автомобиля часто начинается с радости и планов, но уже в первые дни может возникнуть неудобный вопрос: можно ли ездить без ОСАГО и не получить штраф. Закон действительно предусматривает короткий период, когда новый владелец может оформить документы без спешки. Однако на практике этот "люфт" работает не так идеально, как кажется, и у него есть подводные камни. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему ОСАГО считается обязательным документом

Полис ОСАГО — это не формальность, а обязательное условие допуска автомобиля к эксплуатации на дорогах России. Именно эта страховка покрывает ущерб пострадавшей стороне, если водитель становится виновником ДТП.

Без действующего полиса нельзя поставить машину на регистрационный учет, а управление уже зарегистрированным автомобилем без страховки считается нарушением. Раньше ответственность была куда жестче — могли снять номера и запретить эксплуатацию до оформления полиса. Сейчас система проще, но требование осталось прежним.

Какие штрафы действуют при езде без страховки

Сегодня за отсутствие ОСАГО предусмотрен административный штраф в размере 800 рублей. Если нарушение повторяется в течение года, санкции становятся серьезнее — от 3 до 5 тысяч рублей.

Важно понимать: такие наказания применяются в основном к тем, кто ездит без страховки на уже зарегистрированном транспортном средстве. Ситуация с автомобилем, который только что куплен и еще не оформлен на нового владельца, трактуется иначе — и именно здесь появляется тот самый спорный момент, на который рассчитывают многие водители.

10 дней после покупки: что разрешает закон

По закону новому собственнику дается 10 дней с момента покупки автомобиля, чтобы успеть зарегистрировать его в ГАИ. В этот период обычно оформляют все документы, проходят техосмотр (если он требуется) и покупают ОСАГО. После этого машина ставится на учет уже на нового владельца.

Чаще всего речь идет о подержанных автомобилях. Если машина приобретается новой в дилерском центре, страховку нередко предлагают оформить сразу в автосалоне — иногда с дополнительной скидкой.

С какого момента начинается отсчет

Отсчет 10-дневного срока начинается с даты, указанной в договоре купли-продажи. Формально именно этот документ подтверждает законность владения и позволяет объяснить, почему регистрация и страховка еще не оформлены.

Почему "лазейка" может не сработать в реальности

На первый взгляд кажется, что правило можно использовать постоянно — например, просто менять дату в договоре и ездить без ОСАГО, не тратясь на страховку. Но автоюрист подчеркивает, что в реальной жизни такой подход не так прост.

Инспекторы ГАИ далеко не всегда готовы закрыть глаза на то, что машина куплена недавно, а полис ОСАГО еще не оформлен. Кроме того, у прежнего владельца на момент продажи должен был быть действующий полис, что тоже влияет на ситуацию при проверке.

Камеры и штрафы: кто может пострадать

Отдельный риск связан с тем, что на российских дорогах уже появляются камеры, фиксирующие автомобили без ОСАГО. Поэтому попытка "играть" с датами в договоре может привести к неожиданным последствиям.

Если страховки нет, штрафы все равно начнут приходить — но уже не обязательно новому собственнику. В некоторых случаях санкции уходят прежнему владельцу, что создает конфликт и может обернуться дополнительными проблемами при выяснении отношений — особенно если затем приходится восстанавливать правильную историю регистрации.

Использовать 10-дневный срок для оформления документов закон позволяет, но воспринимать его как способ ездить без ОСАГО бесконечно — ошибка. Надежнее оформить полис сразу и спокойно заниматься регистрацией, чем потом разбираться со штрафами и спорными ситуациями на дороге.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Покупка авто по привычке приводит к переплате миллионов — перекупщик сегодня в 1:05
Переплата за имя: какая машина оказалась выгоднее Golf при том же оснащении

Популярные машины с пробегом часто стоят неоправданно дорого. Перекупщик назвал модели, которые берут "по привычке", и более дешевые альтернативы без потерь в оснащении.

Читать полностью » Всесезонное масло может не обеспечить запуск двигателя при −30 градусах — автоспециалисты вчера в 20:48
Это масло подводит в мороз чаще всего — многие заливают его по привычке

Зимнее масло выглядит как привычная замена, но именно оно решает судьбу холодного пуска. Почему даже небольшой мороз меняет правила и на что обращать внимание при выборе.

Читать полностью » Низкое сцепление в ледяной колее раскачивает кузов автомобиля — автоэксперт вчера в 16:47
Почему на льду нельзя тормозить: главная ошибка, из-за которой машину затягивает в колею

Ледяная колея зимой легко уводит машину и заставляет застрять. В автошколе объяснили, как правильно ехать по бороздам, почему нельзя тормозить и как выбраться без паники.

Читать полностью » Незаметная утечка антифриза приводит к перегреву двигателя — автомеханики вчера в 12:12
Антифриз исчезает незаметно: простой способ поймать проблему вовремя

Незаметная утечка антифриза может привести к перегреву двигателя. Простая проверка системы охлаждения помогает вовремя обнаружить проблему и избежать ремонта.

Читать полностью » В России отменят автоматическое продление водительских прав с 2026 года — ГИБДД вчера в 8:52
Ваши водительские права вот-вот превратятся в штрафной талон: что ждёт всех с 2026 года

С 1 января 2026 года автоматическое продление прав отменено: за езду с просроченным удостоверением грозит штраф до 15 тыс. и эвакуация авто.

Читать полностью » Блокировка задних дверей защищает детей в машине — автоэксперт вчера в 8:40
Забудьте о страхе за детей в машине: секрет скрыт в двери, о котором все забыли

Маленькие переключатели на торцах задних дверей — не декор, а важная защита. Как работает блокировка, зачем она нужна детям и где ее искать в автомобиле.

Читать полностью » Водителям в линзах грозит штраф из-за скрытой отметки в правах — автоюрист вчера в 8:36
Один простой предмет в бардачке спасёт вас от штрафа и эвакуации, если вы в линзах

Автоюрист объяснил, почему инспектор может придраться к водителю в линзах и чем это грозит: штраф до 15 тыс. и эвакуация автомобиля.

Читать полностью » Вакуумная откачка масла не всегда полностью удаляет тяжелый осадок — Галоян вчера в 8:33
Слив через пробку против вакуума: автоэксперт назвал метод, который может незаметно убить мотор

Автоэксперт объяснил, когда лучше сливать масло через пробку, а когда подходит вакуумная откачка через щуп — и почему выбор влияет на двигатель.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Семён Бычков назначен музыкальным директором Парижской оперы — МК
Еда
Салат Нежность с курицей, черносливом и орехами подходит для праздничного стола — повар
Авто и мото
Первый образец тягача КАМАЗ-65956 сошел с конвейера в Челнах — ПАО КАМАЗ
Экономика
Курс юаня к рублю может достичь 10,80 при мирных переговорах — Потавин
СФО
527 родителей отказались от вакцинации детей в Омской области в 2025 году — Минздрав
ДФО
В Приморье планируют привести в порядок 50 мостов в 2026 году — Правительство
УрФО
В Челябинской области действуют 1200 корпоративных программ здоровья — Агеева
УрФО
Первую церковь в Челябинске построили в 1739 году — URA.RU
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet