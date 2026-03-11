Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Автомобильная камера
Автомобильная камера
© commons.wikimedia.org by M.O. Stevens is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license
Авто и мото
Сергей Герасимов Опубликована сегодня в 11:56

Ловушка для кошелька захлопнулась наполовину: камеры начнут считать страховку по новым правилам

Весенний ливень хлещет по стеклу, дворники стучат в ритме пробки на выезде из города, а в кармане уже теплеет от мысли о новых штрафах. Езда без полиса ОСАГО давно стала лотереей: камеры фиксируют нарушение, и вот уже протоколы сыплются пачками. Но комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству только что одобрил поправки, которые меняют правила игры. Теперь штраф за отсутствие страховки можно выписать не чаще одного раза в сутки — это прямой ответ на грядущее массовое внедрение автоматических камер проверки полисов.

Законопроект прошел ключевую стадию и рекомендован ко второму чтению. По данным Всероссийского союза страховщиков, инициатива связана с цифровизацией: камеры фотовидеофиксации начнут сканировать базы ОСАГО, выявляя нарушителей без участия инспекторов. Сегодня без полиса ездит 7-10% водителей, по оценкам президента Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева. Цель не в наживе на штрафах, а в стимулировании оформления страховки, чтобы в случае аварии ущерб покрывался без доплат из вашего кармана.

"Это разумный баланс: камеры не превратятся в штрафный автомат, а водители получат четкий сигнал — оформи полис, или плати разово. В пилотном режиме в Москве уже проверяют такси и грузовики, скоро дойдет до всех, и ограничение защитит от абсурдных накоплений."

Автоюрист, эксперт по ДТП и защите прав автовладельцев Сергей Герасимов

Что именно меняется в системе штрафов

Сейчас за езду без ОСАГО инспектор выписывает штраф в 800 рублей по первой части статьи 12.37 КоАП. Но с камерами ситуация могла выйти из-под контроля: один автомобиль мог генерировать десятки протоколов в день при частых проездах мимо фиксаторов. Поправки жестко ограничивают это — максимум один штраф за сутки на один номер. Это прагматичный ход: наказание остается, но без иррационального перемножения сумм, что делало бы систему репрессивной, а не воспитательной.

Глазами перекупа: такая норма повышает предсказуемость расходов. Если вы ищете машину на вторичке вроде Geely Monjaro, учтите будущие проверки — без полиса ликвидность падает, а штрафы съедают выгоду от низкой цены. Технически камеры свяжутся с базой РСА, проверяя статус полиса в реальном времени, как уже тестируют в столице для коммерческого транспорта.

Для дальних поездок это плюс: на трассе вроде М-4 вы не рискуете тонной штрафов фокусируясь на дороге. Ирония в том, что без страховки вы не только штрафник, но и потенциальный должник своей же компании — ущерб в ДТП ляжет на вас лично.

Роль камер и когда ждать запуска

Автоматическая проверка ОСАГО стартует в 2026-м повсеместно, после пилота в Москве. Камеры уже распознают номера и сверяют с реестром, но пока без штрафов для грузовиков — там отзывают разрешения. Новый закон готовит почву: один фикс в сутки, независимо от количества проездов. Это сдержит рост административной нагрузки и сделает систему справедливой, избегая сценариев вроде шипами против луж, где мелкие риски накапливаются в катастрофу.

Глазами механика: параллельно проверяйте авто на предмет других уязвимостей, как свежесть кондиционера весной — поломка на трассе дороже штрафов. Драйверский опыт подсказывает: в пробках с автохолдом полис спасет нервы, а не только деньги.

"Ограничение штрафов защитит права водителей от автоматизированного произвола, особенно в плотном трафике. Но главное — оно мотивирует страховаться заранее, минимизируя риски в спорах со страховщиками."

Автоюрист, специалист по правовому сопровождению дорожных споров Андрей Чернов

Как это скажется на вашем кошельке и премиях

Добросовестные платят за безполисников: убытки распределяются, толкая тарифы вверх. Снижение доли нарушителей сдержит рост премий — выгода для всех. Коммерческий расчет прост: полис окупается защитой от регресса, где виновник без ОСАГО возвращает ущерб сам. Сравните с экономией топлива: мелкие привычки спасают бюджет, как и своевременная страховка.

Для инвестиций в авто вроде Prado 150 это сигнал: ликвидность растет с документами в порядке.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Штрафуют ли за каждый проезд мимо камеры? Нет, только раз в сутки на номер.
  • Когда запустят проверки для легковушек? С 2026 года, после пилота.
  • Что если полис просрочен на день? Фиксируется как отсутствие, штраф 800 руб.
  • Можно ли оспорить камерный штраф? Да, если ошибка в базе — через Госуслуги.
Проверено экспертом: законопроект, штрафы, камеры, ОСАГО — автоюрист, специалист по правовому сопровождению дорожных споров Андрей Чернов

Автор Сергей Герасимов
Сергей Герасимов — автоюрист (КФУ) с 20-летним стажем. Эксперт по ДТП, защите прав потребителей и спорам со страховыми компаниями. Судебный защитник.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

