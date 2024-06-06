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Специалисты рассказали, чем может быть опасен укус пчелы или осы
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 16:44

Специалисты рассказали, чем может быть опасен укус пчелы или осы

Летом опасность укусов насекомых возрастает. Особую тревожность вызывают пчелы и осы. Как отличить их укусы и что делать при первой помощи рассказал энтомолог Юрий Гниенко.

- У пчелиного укуса обычно, если сразу укусили, то остается жало так называемое, - сообщил Гниенко. - А когда ничего не торчит, просто покраснение, жжение, зуд - никак не отличить.

Также он подчеркнул, что речь идет об единичных укусах, а не о тех случаях, когда может напасть рой. Еще одна опасность - место укуса. В качестве примера специалист привел язык .

- Язык насыщен кровью, рядом мозг. И попавший яд сразу попадает в мозг. Поэтому ни в коем случае ни ос, ни пчел в рот брать нельзя.

В качестве первой помощи он предложил продезинфицировать место укуса подручными материалами: спиртом или йодом. Однако есть нюанс. Если в анамнезе у пострадавшего есть аллергия, лучше всего сразу обратиться к врачу, так как неизвестна реакция организма. Обычному же человеку единичные укусы ничем, кроме неудобства, не угрожают.

Источник фото: commons.wikimedia.org/Richard Bartz (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5)

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