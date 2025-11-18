В Пензенской области взлетела заболеваемость одним вирусом: кто окажется в группе риска

Эпидемическая ситуация по заболеваемости ОРВИ в Пензенской области ухудшилась. За период с 10 по 16 ноября зарегистрировано 1 654 случая заболевания, что на 63,3% больше, чем на предыдущей неделе.

Дети составляют значительную долю заболевших

"Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 25,2%", — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ситуация в Пензе

В самой Пензе было зафиксировано 638 случаев ОРВИ, что на 46,3% больше по сравнению с предыдущей неделей. Заболеваемость в городе в разных возрастных группах остаётся ниже контрольного уровня.

Грипп пока не зарегистрирован

На данный момент диагноз "грипп" в регионе не ставили. Ожидается, что вирус начнёт выявляться в конце декабря — январе. По информации первого заместителя министра здравоохранения региона Марины Воробьёвой, наиболее вероятными являются вирусы гриппа типов А (подтипы H1N1 и H3N2) и В.