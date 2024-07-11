США обязательно удовлетворят просьбу Владимира Зеленского, президентский срок которого закончился на Украине 20 мая, и снимут ограничения на применение западного оружия по территориям России, рассказал NewsInfo.Ru военный эксперт, кандидат технических наук, генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

Эксперт отметил, что ВСУ с самого начала конфликта не соблюдают никакие запреты и без разбора бьёт по территории России западным оружием в пределах дальности его действия, которая составляет 300 км.

"Это де-факто будет — просить у Байдена узаконить эти удары. Хотя они уже на протяжении длительного времени с начала военной операции эти удары наносят", — пояснил Бижев.

По словам военного, для России представляет опасность передача Украине вооружения с дальностью более 300 км.

"Это, конечно, проблемы будут для центральных промышленных регионов Российской Федерации. Учитывая, что Украина находится не где-то на Дальнем Востоке, а в сердце Европы, то даже в оружии с досягаемостью 500 км приятного очень мало. И я уверен, что Байден такое разрешение даст", — спрогнозировал Бижев.

Эксперт напомнил, что с начала спецоперации западные СМИ делают соответствующие вбросы, "обкатывая" информацию. В итоге всё, о чём говорится в прессе, в итоге подтверждается, указал он.

"Долго мусолили вопрос о передаче F-16 — они передаются. Долго говорили о передаче зенитно-ракетных комплексов Patriot — они уже в составе ВСУ. Долго говорилось о HIMARS — все эти высокоточные ракеты уже бьют по нам. Всё, о чем говорилось, всё подтвердилось. Отказа ни в чем не было. Но они все дальностью 300 км", — подчеркнул собеседник NewsInfo.Ru.

Бижев добавил, что ВСУ используют максимальные боевые возможности западных ракет, применяя их на полный радиус действия. Исключением стала Германия, которая отказалась передавать Киеву ракеты Taurus, отметил эксперт.

"Хотя Англия подталкивает постоянно, чтобы эти ракеты Taurus с дальностью до 500 км были переданы ВСУ. А если дальность 500 км, то под прицелом будут Санкт-Петербург и Москва", — подытожил генерал-лейтенант.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский потребовал от Джо Байдена снять любые ограничения на применение западного оружия по территории России.

Фото: defenseimagery.mil/TSgt. H.H. Deffner.