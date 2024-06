Согласно заявлению советника американского лидера по нацбезопасности Джейка Салливана, США считают, что для достижения глобального мира необходимо увеличить поставки больше вооружений Украине и выдержать давление на РФ.



Он отметил, что необходимо передать четкое извещение Владимиру Путину о том, что он не сможет удержаться более длительное время и не сможет разделить Украину и США.



Салливан выразил уверенность в том, что в ближайшие недели будет благоприятная возможность поставить не только точку, но и восклицательный знак в данном вопросе.



Эти слова были произнесены им в ходе брифинга на борту президентского самолета во время поездки во Францию. Он отреагировал на вопрос о том, что необходимо совершить для достижения глобального мира в рамках предстоящих мероприятий, таких как "саммит мира" в Швейцарии, встреча G7 и саммит НАТО в Вашингтоне. Салливан подчеркнул, что "свободный мир" должен увеличить поддержку Украины и обеспечить поставку необходимых ресурсов.



Советник президента США также упомянул, что среди необходимых условий для разрешения кризисов следует рассмотреть урегулирование ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что "ХАМАС должен рассмотреть предложение, которое поможет улаживать конфликт в Газе".



Помимо этого, по мнению Салливана, на предстоящих мероприятиях также будет обсуждаться проблематика изменения климата и развития искусственного интеллекта.

Фото: www. flickr/The White House (it is in the public domain)