Сообщил NewsInfo.Ru Владимир Орлов, военный эксперт, председатель Совета МОО " Вече".
По мнению Орлова, если армии России удастся быстро и эффективно пройти Часов Яр, то ВС РФ получит в свое распоряжение господствующую высоту, она позволит России вести дальнейшее наступление на такие города как Славянск и Краматорск. Кроме них, это откроет дорогу на прочие населенные пункты, входящшие в состав славянско-краматорской агломерации.
"В этом отношении именно само значение Часов Яра такое попадающее под характеристику "суперопорника. Дальше, если все пойдет по плану, то, в принципе, для наших вооруженных сил открываются достаточно широкие возможности дальнейшего наступления", — подытожил Орлов.
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