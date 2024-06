Владимир Орлов, военный эксперт, председатель Совета МОО "Вече" о возможности раскола в НАТО из-за Украины.

Говоря о риторике Венгрии и Словакии появляется вопрос о возможном расколе внутри НАТО, говоря о подобных перспективах Орлов отметил, что раскола внутри военного блока не может быть в силу того, что европейские политические элиты не самостоятельны и зависят от Америки. Зависимость политических и финансово-экономических европейских элит может быть косвенной и прямой, и зачастую связана, либо с госдепом США, либо с американскими спецслужбами, в связи с чем можно сделать вывод, что определенное количество европейской элиты — агенты подобных американских служб.

По словам Орлова, риторика и некоторые действия таких стран как Венгрия и Словакия говорит исключительно о том, что в эшелоны власти пробились более самостоятельные элиты, готовые проводить частично суверенную политику, однако это не исключение из правил.

Касательно других государств, входящих в НАТО, Орлов отметил, что в них незаметны желания местных элит проводить суверенную политику, отличную от указаний Америки.

"Там не видно, незаметно, чтобы появились на горизонте какие-то внутренние элиты, которые были бы нацелены на проведение суверенной политики", — подытожил эксперт.

Фото: www. flickr. com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)