Историки в шоке: кавалерия не из Месопотамии, а из сирийско-анатолийских земель, и это меняет всё
На протяжении веков историки считали, что Ассирийская империя была родиной первой настоящей кавалерии — отрядов обученных всадников, пришедших на смену колесницам и изменивших военную историю. Но новое исследование, проведённое Бенджамином М. Салливаном из Калифорнийского университета в Риверсайде, предлагает иную версию. По его мнению, первые кавалеристы появились вовсе не в Месопотамии, а в сирийско-анатолийском регионе, где взаимодействовали арамейские и лувийские культуры.
Эта гипотеза не просто смещает географический центр изобретения кавалерии — она переписывает хронологию военного прогресса древнего мира и возвращает малым ближневосточным царствам их историческую значимость.
"Эти государства были первоклассными военными новаторами, а не пассивными свидетелями ассирийской экспансии", — подчёркивает Салливан.
Что делает кавалерию "настоящей"
Салливан уточняет ключевое определение: настоящая кавалерия — это не просто группа людей, едущих верхом, а воинское подразделение, организованное и обученное действовать как единое целое. Всадники должны владеть техникой управления конём, владением оружием и координацией движений в строю — манёврами, недоступными случайным всадникам.
Две школы происхождения кавалерии
-
Степная гипотеза: кавалерия возникла в евразийских степях ещё в IV тысячелетии до н. э., где кочевники первыми освоили езду верхом.
-
Ближневосточная гипотеза: военная верховая езда развилась из колесниц в начале I тысячелетия до н. э. — прежде всего в Ассирии.
До недавнего времени господствовала вторая точка зрения, но Салливан и его коллеги предлагают третью — сирийско-анатолийскую модель, согласно которой именно царства Самаль, Гузана, Каркамис и Тиль-Барсиб первыми создали организованные кавалерийские отряды.
Таблица: эволюция конных войск в древнем мире
|Период
|Регион
|Форма использования лошадей
|Характеристика
|III-II тыс. до н. э.
|Месопотамия, Левант
|Боевые колесницы
|Коллективное управление, зависимость от экипажа
|X-IX вв. до н. э.
|Сирия, Анатолия
|Кавалерия арамейцев и лувийцев
|Индивидуальные всадники, манёвренные отряды
|IX-VIII вв. до н. э.
|Ассирия
|"Протокавалерия" — парная езда (лучник + помощник)
|Переходный этап от колесницы
|VII в. до н. э.
|Ассирия, Урарту
|Настоящие кавалерийские корпуса
|Полная замена колесниц
Ассирийские "протокавалеристы"
Ассирийские тексты царей Тукульти-Нинурты II и Ашшурнацирпала II действительно упоминают пит-халли - конные отряды, использовавшиеся для быстрых атак. Но рельефы того времени рассказывают другую историю. На знаменитой плите из Нимруда всадники изображены без седел, с высоко поднятыми коленями, действующие парами — один стреляет, другой держит поводья. Это скорее имитация колесницы, чем независимая конница.
Салливан называет этот этап "протокавалерией": ассирийцы адаптировали колесничную тактику, но не овладели настоящим искусством верховой войны.
Сирийско-анатолийские доказательства
Исследование делит свидетельства на три ключевых группы:
1. Предыстория бронзового века
В архивах Телль-Лейлана (Сирия) найдено письмо XVIII века до н. э., где командир Шепаллу сообщает царю:
"Я поехал верхом на коне и с 60 воинами отправился в деревню Сабум…"
Этот эпизод, по мнению Салливана, описывает кавалерийский рейд, а не использование колесниц.
2. Ассирийские источники
Во время походов Ашшурнацирпала II в Сирию около 870 г. до н. э. местные правители предоставляли ассирийцам контингенты конницы. В знаменитой битве при Каркаре (853 г. до н. э.) ассирийцы столкнулись с 1200 арамейскими всадниками из Дамаска — огромной силой для своего времени.
3. Археологические изображения
Именно сирийско-анатолийское искусство даёт наиболее убедительные доказательства:
-
Зинджирли (Самаль): воин в глубокой посадке, держащий поводья одной рукой и меч — другой.
-
Телль-Халаф (Гузана): фигуры конных воинов с естественной позой ног, в шлемах и со щитами.
-
Тиль-Барсиб: конный лучник стреляет вперёд во время движения, его конь топчет врага — сцена, невозможная для ассирийской традиции IX века.
"Эти изображения демонстрируют уровень уверенности и техники, недостижимый для ассирийцев того времени", — отмечает Салливан.
Сравнение ассирийских и сирийско-анатолийских всадников
|Признак
|Ассирийская "протокавалерия"
|Сирийско-анатолийская кавалерия
|Посадка
|Высокая, неустойчивая
|Глубокая, сбалансированная
|Тактика
|Парная езда (один управляет, другой стреляет)
|Индивидуальные действия всадника
|Оснащение
|Без седел, минимальные доспехи
|Шлемы, щиты, мечи, составные луки
|Время появления
|IX век до н. э.
|X век до н. э.
|Источник инновации
|Эволюция колесницы
|Независимое развитие верховой тактики
Военные новаторы из "забытого" региона
Царства северной Сирии и юго-восточной Анатолии, долго считавшиеся лишь объектами ассирийских завоеваний, оказались источником военных инноваций. Здесь появились первые всадники, способные действовать самостоятельно, без колесничного "экипажа".
Эти государства, такие как Гузана, Самаль и Каркамис, использовали кавалерию не только как разведку, но и как ударную силу — инструмент, изменивший характер ближневосточной войны.
От подражания к превосходству
Ассирийцы, вероятно, впервые столкнулись с этой новой силой во время своих западных кампаний и попытались перенять её. Но изначально их подход был консервативен - они копировали колесничные приёмы, создавая менее мобильные и менее эффективные подразделения. Только спустя два столетия, в VII веке до н. э., ассирийская кавалерия достигла уровня мастерства, давно освоенного сирийско-анатолийскими народами.
Переоценка военной истории
Открытие Салливана меняет традиционную оптику древнего мира. Кавалерия, одно из ключевых изобретений военного искусства, возникла не в имперских центрах, а на периферии - в многоязычных, динамичных обществах, сочетавших семитские и индоевропейские традиции.
