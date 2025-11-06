Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Раскопки
Раскопки
© United States Army by Rachel Goodspeed is licensed under Public domain
Опубликована сегодня в 21:41

Историки в шоке: кавалерия не из Месопотамии, а из сирийско-анатолийских земель, и это меняет всё

Салливан: кавалерия впервые появилась в сирийско-анатолийском регионе в X веке до н. э.

На протяжении веков историки считали, что Ассирийская империя была родиной первой настоящей кавалерии — отрядов обученных всадников, пришедших на смену колесницам и изменивших военную историю. Но новое исследование, проведённое Бенджамином М. Салливаном из Калифорнийского университета в Риверсайде, предлагает иную версию. По его мнению, первые кавалеристы появились вовсе не в Месопотамии, а в сирийско-анатолийском регионе, где взаимодействовали арамейские и лувийские культуры.

Эта гипотеза не просто смещает географический центр изобретения кавалерии — она переписывает хронологию военного прогресса древнего мира и возвращает малым ближневосточным царствам их историческую значимость.

"Эти государства были первоклассными военными новаторами, а не пассивными свидетелями ассирийской экспансии", — подчёркивает Салливан.

Что делает кавалерию "настоящей"

Салливан уточняет ключевое определение: настоящая кавалерия — это не просто группа людей, едущих верхом, а воинское подразделение, организованное и обученное действовать как единое целое. Всадники должны владеть техникой управления конём, владением оружием и координацией движений в строю — манёврами, недоступными случайным всадникам.

Две школы происхождения кавалерии

  1. Степная гипотеза: кавалерия возникла в евразийских степях ещё в IV тысячелетии до н. э., где кочевники первыми освоили езду верхом.

  2. Ближневосточная гипотеза: военная верховая езда развилась из колесниц в начале I тысячелетия до н. э. — прежде всего в Ассирии.

До недавнего времени господствовала вторая точка зрения, но Салливан и его коллеги предлагают третью — сирийско-анатолийскую модель, согласно которой именно царства Самаль, Гузана, Каркамис и Тиль-Барсиб первыми создали организованные кавалерийские отряды.

Таблица: эволюция конных войск в древнем мире

Период Регион Форма использования лошадей Характеристика
III-II тыс. до н. э. Месопотамия, Левант Боевые колесницы Коллективное управление, зависимость от экипажа
X-IX вв. до н. э. Сирия, Анатолия Кавалерия арамейцев и лувийцев Индивидуальные всадники, манёвренные отряды
IX-VIII вв. до н. э. Ассирия "Протокавалерия" — парная езда (лучник + помощник) Переходный этап от колесницы
VII в. до н. э. Ассирия, Урарту Настоящие кавалерийские корпуса Полная замена колесниц

Ассирийские "протокавалеристы"

Ассирийские тексты царей Тукульти-Нинурты II и Ашшурнацирпала II действительно упоминают пит-халли - конные отряды, использовавшиеся для быстрых атак. Но рельефы того времени рассказывают другую историю. На знаменитой плите из Нимруда всадники изображены без седел, с высоко поднятыми коленями, действующие парами — один стреляет, другой держит поводья. Это скорее имитация колесницы, чем независимая конница.

Салливан называет этот этап "протокавалерией": ассирийцы адаптировали колесничную тактику, но не овладели настоящим искусством верховой войны.

Сирийско-анатолийские доказательства

Исследование делит свидетельства на три ключевых группы:

1. Предыстория бронзового века

В архивах Телль-Лейлана (Сирия) найдено письмо XVIII века до н. э., где командир Шепаллу сообщает царю:

"Я поехал верхом на коне и с 60 воинами отправился в деревню Сабум…"
Этот эпизод, по мнению Салливана, описывает кавалерийский рейд, а не использование колесниц.

2. Ассирийские источники

Во время походов Ашшурнацирпала II в Сирию около 870 г. до н. э. местные правители предоставляли ассирийцам контингенты конницы. В знаменитой битве при Каркаре (853 г. до н. э.) ассирийцы столкнулись с 1200 арамейскими всадниками из Дамаска — огромной силой для своего времени.

3. Археологические изображения

Именно сирийско-анатолийское искусство даёт наиболее убедительные доказательства:

  • Зинджирли (Самаль): воин в глубокой посадке, держащий поводья одной рукой и меч — другой.

  • Телль-Халаф (Гузана): фигуры конных воинов с естественной позой ног, в шлемах и со щитами.

  • Тиль-Барсиб: конный лучник стреляет вперёд во время движения, его конь топчет врага — сцена, невозможная для ассирийской традиции IX века.

"Эти изображения демонстрируют уровень уверенности и техники, недостижимый для ассирийцев того времени", — отмечает Салливан.

Сравнение ассирийских и сирийско-анатолийских всадников

Признак Ассирийская "протокавалерия" Сирийско-анатолийская кавалерия
Посадка Высокая, неустойчивая Глубокая, сбалансированная
Тактика Парная езда (один управляет, другой стреляет) Индивидуальные действия всадника
Оснащение Без седел, минимальные доспехи Шлемы, щиты, мечи, составные луки
Время появления IX век до н. э. X век до н. э.
Источник инновации Эволюция колесницы Независимое развитие верховой тактики

Военные новаторы из "забытого" региона

Царства северной Сирии и юго-восточной Анатолии, долго считавшиеся лишь объектами ассирийских завоеваний, оказались источником военных инноваций. Здесь появились первые всадники, способные действовать самостоятельно, без колесничного "экипажа".

Эти государства, такие как Гузана, Самаль и Каркамис, использовали кавалерию не только как разведку, но и как ударную силу — инструмент, изменивший характер ближневосточной войны.

От подражания к превосходству

Ассирийцы, вероятно, впервые столкнулись с этой новой силой во время своих западных кампаний и попытались перенять её. Но изначально их подход был консервативен - они копировали колесничные приёмы, создавая менее мобильные и менее эффективные подразделения. Только спустя два столетия, в VII веке до н. э., ассирийская кавалерия достигла уровня мастерства, давно освоенного сирийско-анатолийскими народами.

Переоценка военной истории

Открытие Салливана меняет традиционную оптику древнего мира. Кавалерия, одно из ключевых изобретений военного искусства, возникла не в имперских центрах, а на периферии - в многоязычных, динамичных обществах, сочетавших семитские и индоевропейские традиции.

