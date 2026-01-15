Происхождение жизни связали с древними источниками — ключевая деталь долго оставалась скрытой
Первые шаги жизни на Земле могли начаться там, где сегодня мы видим лишь геологические следы древних процессов. Учёные всё ближе подходят к пониманию того, как из простых неорганических веществ возникли сложные структуры, способные к развитию. Новое исследование переносит нас на 3,5 миллиарда лет назад — в мир горячих источников молодой планеты. Об этом сообщает журнал Communications Earth & Environment (CEE).
Древние источники как химическая лаборатория
Группа исследователей из Университета Ньюкасла сосредоточилась на условиях, существовавших в неглубоких гидротермальных системах ранней Земли. Учёные смоделировали взаимодействие водородсодержащих флюидов с морской водой, насыщенной углекислым газом, в присутствии минералов железа, прежде всего магнетита. Подобные процессы рассматриваются как часть более широкой картины, в которую также вписываются работы о том, как РНК могла появиться на ранней Земле в результате пребиотических химических реакций.
Именно такая комбинация условий, по данным новой работы, могла запускать реакции, ведущие к синтезу органических соединений. Эти процессы происходили без участия живых организмов и опирались исключительно на геохимические особенности молодой планеты, где энергия тепла и минералов играла ключевую роль.
Роль жирных кислот в зарождении жизни
Одним из ключевых результатов экспериментов стало образование жирных кислот с длиной цепочки до 18 атомов углерода. Эти молекулы имеют особое значение для биологии, поскольку обладают двойственной природой: одна часть взаимодействует с водой, другая — отталкивает её. Благодаря этому свойству жирные кислоты способны самопроизвольно формировать структуры, напоминающие примитивные мембраны.
Подобные оболочки могли отделять внутренние химические реакции от окружающей среды и создавать замкнутые пространства — важный шаг на пути к появлению первых клеток. Учёные давно ищут объяснение тому, откуда в природе могли взяться такие молекулы, и новое исследование дополняет уже существующие гипотезы о неорганическом происхождении ключевых компонентов жизни.
От минералов к протоклеткам
Авторы работы подчёркивают, что долгое время оставался открытым вопрос о происхождении жирных кислот в условиях ранней Земли. Эксперименты показали, что органические молекулы могли формироваться непосредственно на минеральных поверхностях, а затем постепенно усложняться. Параллельно с этим обсуждаются и альтернативные источники химических элементов, включая данные о том, что аммоний в метеорите может быть источником азота для зарождения жизни, что расширяет возможные сценарии ранней эволюции.
Следующий этап, над которым сейчас работают учёные, — понять, каким образом эти соединения переходили от "прикреплённого" состояния к свободно существующим мембранным структурам. Именно такие образования рассматриваются как возможные протоклетки, из которых позже эволюционировала клеточная жизнь.
Значение открытия для науки и космоса
Исследование укрепляет представление о том, что геология и биология с самого начала были тесно связаны. Более того, полученные данные важны не только для реконструкции истории Земли. Учёные допускают, что сходные реакции могут происходить и сегодня — например, под ледяными оболочками спутников планет, где существуют подповерхностные океаны и источники тепла.
Таким образом, работа не только уточняет сценарии зарождения жизни на нашей планете, но и расширяет рамки поиска жизни за её пределами. Она показывает, как из простых химических взаимодействий могли постепенно возникнуть условия для появления сложных биологических систем, ставших основой всего живого на Земле.
