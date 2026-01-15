Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Гейзер Строккур в окружении холмов
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 14:47

Происхождение жизни связали с древними источниками — ключевая деталь долго оставалась скрытой

Древние горячие источники создали жирные кислоты для мембран — CEE

Первые шаги жизни на Земле могли начаться там, где сегодня мы видим лишь геологические следы древних процессов. Учёные всё ближе подходят к пониманию того, как из простых неорганических веществ возникли сложные структуры, способные к развитию. Новое исследование переносит нас на 3,5 миллиарда лет назад — в мир горячих источников молодой планеты. Об этом сообщает журнал Communications Earth & Environment (CEE).

Древние источники как химическая лаборатория

Группа исследователей из Университета Ньюкасла сосредоточилась на условиях, существовавших в неглубоких гидротермальных системах ранней Земли. Учёные смоделировали взаимодействие водородсодержащих флюидов с морской водой, насыщенной углекислым газом, в присутствии минералов железа, прежде всего магнетита. Подобные процессы рассматриваются как часть более широкой картины, в которую также вписываются работы о том, как РНК могла появиться на ранней Земле в результате пребиотических химических реакций.

Именно такая комбинация условий, по данным новой работы, могла запускать реакции, ведущие к синтезу органических соединений. Эти процессы происходили без участия живых организмов и опирались исключительно на геохимические особенности молодой планеты, где энергия тепла и минералов играла ключевую роль.

Роль жирных кислот в зарождении жизни

Одним из ключевых результатов экспериментов стало образование жирных кислот с длиной цепочки до 18 атомов углерода. Эти молекулы имеют особое значение для биологии, поскольку обладают двойственной природой: одна часть взаимодействует с водой, другая — отталкивает её. Благодаря этому свойству жирные кислоты способны самопроизвольно формировать структуры, напоминающие примитивные мембраны.

Подобные оболочки могли отделять внутренние химические реакции от окружающей среды и создавать замкнутые пространства — важный шаг на пути к появлению первых клеток. Учёные давно ищут объяснение тому, откуда в природе могли взяться такие молекулы, и новое исследование дополняет уже существующие гипотезы о неорганическом происхождении ключевых компонентов жизни.

От минералов к протоклеткам

Авторы работы подчёркивают, что долгое время оставался открытым вопрос о происхождении жирных кислот в условиях ранней Земли. Эксперименты показали, что органические молекулы могли формироваться непосредственно на минеральных поверхностях, а затем постепенно усложняться. Параллельно с этим обсуждаются и альтернативные источники химических элементов, включая данные о том, что аммоний в метеорите может быть источником азота для зарождения жизни, что расширяет возможные сценарии ранней эволюции.

Следующий этап, над которым сейчас работают учёные, — понять, каким образом эти соединения переходили от "прикреплённого" состояния к свободно существующим мембранным структурам. Именно такие образования рассматриваются как возможные протоклетки, из которых позже эволюционировала клеточная жизнь.

Значение открытия для науки и космоса

Исследование укрепляет представление о том, что геология и биология с самого начала были тесно связаны. Более того, полученные данные важны не только для реконструкции истории Земли. Учёные допускают, что сходные реакции могут происходить и сегодня — например, под ледяными оболочками спутников планет, где существуют подповерхностные океаны и источники тепла.

Таким образом, работа не только уточняет сценарии зарождения жизни на нашей планете, но и расширяет рамки поиска жизни за её пределами. Она показывает, как из простых химических взаимодействий могли постепенно возникнуть условия для появления сложных биологических систем, ставших основой всего живого на Земле.

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.

