Девушка гладит кошку
Девушка гладит кошку
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 7:35

Кошки захватили Европу молниеносно: секретное оружие Рима, о котором вы не догадывались

Домашние кошки прибыли в Европу из Африки 2000 лет назад — Science

Домашние кошки, ставшие привычными спутниками людей, пришли в Европу значительно позже, чем считалось раньше. Новые генетические данные полностью меняют представление о маршрутах их распространения и происхождении. Оказалось, что любимцев европейцев завезли не с Ближнего Востока в эпоху первых земледельцев, а только около двух тысяч лет назад — и привезли их, вероятно, из Северной Африки. Об этом сообщает журнал Science.

Что именно опровергло новое исследование

Много лет существовало предположение, что кошки появились в Европе ещё в неолите — вместе с первыми земледельцами, которые перенесли из Передней Азии культуру выращивания зерновых и первых домашних животных. Логика была простой: росшие на поселениях запасы зерна привлекали мышей, а за ними приходили дикие степные коты. Постепенно люди привыкли к полезным хищникам, и те, по одной из версий, стали частью быта земледельческих общин.

Однако новая работа международной группы генетиков опровергает такую версию. Ученые исследовали ДНК 225 древних кошек, найденных в Европе и Малой Азии, а затем дополнительно секвенировали генетический материал семидесяти образцов костей и зубов, охватывающих период примерно в десять тысяч лет. Дополнительные данные из современных и музейных коллекций диких кошек помогли установить более точные связи между популяциями.

Анализ показал, что древние останки, которые ранее считали домашними, на самом деле принадлежали европейским лесным котам. То есть в неолите и энеолите домашние животные в Европу ещё не попали. Материнские линии степных котов в геноме европейских лесных кошек появились из-за естественной гибридизации, но это не означало присутствия домашних животных.

Какие выводы сделали генетики

Работа позволила разделить степных котов подвида F. l. lybica — предков домашних кошек — на две крупные группы. Первая была связана с Левантом, а вторая — с Северной Африкой. При этом современные домашние кошки ближе именно к североафриканской ветви, особенно к образцам из Туниса. Исследователи отметили, что это может частично объясняться ограниченным количеством доступных североафриканских образцов, однако общее направление связи остаётся очевидным.

Интересно, что генетически близкими к североафриканским животным оказались и дикие кошки с Сардинии. Их происхождение долго оставалось спорным, но результаты исследования указывают: этих животных, скорее всего, завезли на остров в конце I тысячелетия до нашей эры.

Самое важное — исследователи установили примерное время появления домашних кошек в Европе. Первые достоверные образцы относятся к периоду около рубежа нашей эры. Самые древние останки найдены в Австрии и датируются примерно 50 годом до нашей эры — 80 годом нашей эры. Уже вскоре кошки распространились по территории Римской империи и в последующие столетия закрепились во многих её регионах. Одни из самых ранних британских находок относятся к 24-123 годам нашей эры.

Древний Египет и роль кошек в его культуре

Хотя в Европе домашние кошки появились поздно, в Египте они были частью повседневной жизни значительно раньше. Египетские изображения, археологические находки и культ богини Бастет свидетельствуют о том, что приручённые кошки существовали как минимум во II тысячелетии до нашей эры, а отдельные находки относят их присутствие к ещё более раннему периоду — началу IV тысячелетия до нашей эры. Египтяне почитали этих животных, защищали их и создавали специально организованные места для содержания, что подтверждается многочисленными находками мумий кошек.

Важным моментом остаётся вопрос о Кипре. Там археологи действительно нашли скелет животного, жившего около 9500 лет назад. Однако исследование показало, что эти данные не подтверждают массового распространения домашних кошек в эпоху раннего земледелия. Вероятно, речь идет о разовых эпизодах взаимодействия человека и дикого кота, которые ещё нельзя назвать полноценным одомашниванием.

Европейские лесные коты и их связь с древними степными котами

Одной из сложностей работы стало то, что некоторые древние образцы, основываясь на митохондриальной ДНК, считали домашними, но анализ ядерных геномов показал обратное. Европейские лесные коты (F. silvestris) в глубокой древности имели генетические следы степных котов из-за гибридизации между популяциями. Это и вводило исследователей в заблуждение на протяжении многих лет.

Ядерная ДНК, в отличие от митохондриальной, позволяет увидеть более полную картину происхождения и смешения. Именно она показала, что настоящие домашние кошки в Европе появляются не раньше рубежа нашей эры.

Кошки и Азия: когда они добрались до Китая

По данным исследований, территория современной Европы стала домом для кошек задолго до того, как они дошли до Китая. Останки, найденные в этой стране и проанализированные в начале 2025 года, показывают, что первые достоверные домашние кошки жили там в эпоху династии Тан — в VIII-IX веках нашей эры. Это подтверждает, что распространение кошек по Евразии было неоднородным: одни регионы приняли их быстро, другие — спустя многие столетия.

Сравнение: распространение домашних животных в древности

Сравнение появления кошек с другими видами помогает лучше понять особенности их распространения.

  • Собаки были одомашнены значительно раньше и сопровождали людей уже в эпоху охотников-собирателей.
  • Козы и овцы пришли в Европу вместе с земледельцами около 8-9 тысяч лет назад.
  • Кошки появились значительно позже большинства домашних животных.
  • Их путь зависел не от сельского хозяйства, а от торговых и культурных связей Средиземноморья.

Такое сравнение показывает, что история домашних кошек уникальна на фоне других животных, сопровождавших человека.

Популярные вопросы о происхождении домашних кошек

Почему считалось, что кошки пришли в Европу в неолите?

Из-за находок, ошибочно принятых за домашних, и логичной связи между появлением зерна и увеличением числа мышей.

Могли ли древние европейцы держать диких кошек в жилищах?

Да, но доказательств систематического содержания таких животных нет.

Правда ли, что кошек одомашнили в Египте?

Египет сыграл важную роль в распространении домашних кошек, но их происхождение связано со степными котами Северной Африки и Передней Азии.

