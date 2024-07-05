Руководители государств в регионе Балтии осудили поездку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву в рамках миссии по миру и заявили, что он не имеет права выступать от имени Евросоюза, который возглавляет с 1 июля.



В пятницу Орбан прибыл в Москву с делегацией для встречи с президентом России Владимиром Путиным, назвав свой визит следующим этапом мирной дипломатии.



Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что действия Виктора Орбана не являются официальной позицией ЕС и подрывают доверие к Венгрии в роли председателя Совета ЕС.



Премьер-министр Латвии Эвика Силиня выразила считать встречу Орбана с Путиным "неприемлемой" и утверждала, что она препятствует усилиям по налаживанию мира.



Эстонский премьер-министр Кая Каллас также раскритиковала визит венгерского лидера, отметив, что Орбан действует не от имени ЕС и использует свое председательство в Совете ЕС для подрыва согласованности.



Владимир Орбан, председательствующий в Совете ЕС с 1 июля, заявил, что вопрос урегулирования конфликта на Украине будет одним из основных вопросов в течение последних шести месяцев венгерского председательства.



Он отметил, что председательство не дает Венгрии право на прямые переговоры по Украине, но она может стимулировать стороны к началу диалога, который, возможно, приведет к переговорам.



Ранее во вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом, предложив возможность прекратить огонь до начала переговоров по разрешению ситуации.



Киев отклонил данное предложение.

Фото: kremlin.ru/Пресс-службы Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿