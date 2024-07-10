Чтобы домашня орхидея цвела много и часто, нужно создать ей условия, в котором цветок произрастает в природе, рассказала в беседе с NewsInfo.Ru творческой директор дома цветочной моды "Элита-Флора" Марина Запорожец.

"Орхидея — это субтропическое растение. Поэтому к нему надо относиться именно как к растению, которое произрастает в таком климате. Орхидея должна быть посажена в определённый грунт. Этот грунт, специально для орхидей, продаётся отдельно. Именно в нём должен быть цветок", — объяснила эксперт.

Кроме специального грунта орхидее необходим прозрачный горшок, чтобы корни могли получать солнечные лучи.

"Нельзя сажать орхидею в керамический горшок. Она у вас не будет цвести. Специальные горшки для орхидей продаются в цветочных магазинах", — отметила Запорожец.

Размещать орхидею нужно на солнечной стороне квартиры, но не под прямыми лучами, а в полутени — например, под стоящими рядом растениями-крупномерами, подчеркнула специалист. По её словам, это естественная среда для цветка: в природе он растёт под кронами деревьев.

Особенностью субтропического климата являюстя сильнейшие ливни либо засуха, поэтому поливать орхидею нужно не чаще раза в неделю или даже реже, посоветовала эксперт. Верный признак, что цветок пора увлажнить — если зелёные корни растения приобрели беловатый оттенок, подчеркнула Запорожец. Заметить это можно как раз благодаря прозрачному горшку.

"В этот момент надо поливать. И не просто поливать, а горшок ставить в воду, чтобы она снизу пила воду. А сверху сделать ей душ, как тропический ливень. Не надо заливать шейку этого растения", — предупредила Запорожец.

По словам специалиста, если соблюдать все эти условия, орхиде будет радовать владельца цветением. Цветущему растению нужно обязательно давать специальную подкормку для орхидей, добавила она.

"И у вас всё будет хорошо: она будет у вас цвести долго и интенсивно", — подытожила собеседник NewsInfo.Ru.

Фото: Freepik.