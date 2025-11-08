Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Организованная кладовка
Организованная кладовка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 17:27

Мелисса Майклс раскрыла секрет спокойного дома: меньше вещей — больше жизни

Исследование UCLA показало, что беспорядок повышает уровень стресса, а система хранения помогает его снизить

Поддерживать дом в порядке — задача, которая кажется бесконечной. Стоит лишь убрать кухонный стол или разложить вещи по местам, как хаос возвращается снова. Однако беспорядок — не просто эстетическая проблема: исследование Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе показало, что избыток вещей повышает уровень кортизола — гормона стресса. Так что наведение порядка может стать не только вопросом уюта, но и здоровья.

Организационный эксперт Мелисса Майклс, автор книги "Освободите место для того, что вы любите", рассказала, какие ошибки совершают даже самые аккуратные люди и чего профессионалы по наведению порядка никогда не делают.

1. Убирать всё с поверхностей

На первый взгляд, чистые столешницы — это признак порядка. Но полностью освобождать их — ошибка. По словам Майклс, важно не убирать всё подряд, а организовать вещи. Лучший способ — использовать подносы: они создают "дом” для мелочей вроде ключей, телефона, кошелька и очков. Это выглядит аккуратно и помогает избежать хаоса.

"Подносы дают мелким вещам своё место", — отметила Мелисса Майклс.

2. Хранить несезонную одежду в шкафу

Если шкаф перестал закрываться, значит, пришло время редактирования. Майклс советует хранить в гардеробе только одежду текущего сезона, а остальное — убирать в вакуумные пакеты.

Есть и полезный лайфхак: повесьте все вешалки задом наперёд. После того как вы наденете вещь, возвращайте её на место уже правильно. Через месяц вы увидите, что осталось висеть наоборот — именно эти вещи пора убрать или отдать.

3. Не иметь "кода” в шкафу

Профессиональные гардеробные выглядят идеальными не случайно — всё подчинено чёткой системе. Майклс советует развешивать одежду слева направо, начиная с коротких вещей и заканчивая длинными: брюки, рубашки, свитера, затем платья. Аксессуары вроде ремней лучше вешать на отдельные держатели. Такой порядок облегчает поиск и визуально освобождает пространство.

4. Собирать горы полотенец

Склад белья часто становится жертвой избыточности. По мнению эксперта, достаточно по два банных полотенца на человека, плюс два для рук и несколько мочалок. Всё остальное только занимает место.

"Оставляйте только лучшие из лучших", — подчеркнула Мелисса Майклс.

5. Оставлять бумаги без системы

Бумаги и квитанции — главный источник бытового хаоса. Майклс уверена, что порядок начинается с плана: как только документы попадают в дом, им нужно найти место. У входа или в рабочей зоне создайте "станцию” для корреспонденции — с ящиком для писем, шредером и корзиной для ненужного. Главное правило — не копить стопки на столе.

6. Пользоваться одной корзиной для белья

Если вся семья складывает вещи в одну корзину, грязная одежда быстро оккупирует весь дом. Решение — персональные корзины для каждого члена семьи. Расставьте их рядом с гардеробом, зеркалом или в ванной. Так проще поддерживать порядок, а процесс стирки ускоряется.

7. Игнорировать вертикальное пространство

Профессионалы знают: стены — ваш лучший союзник. Майклс советует использовать крючки на задней стороне дверей, в ванной, гардеробе и прихожей. Это освобождает пол и помогает держать всё под рукой — от сумок до халатов. Главное — ничего не оставлять на полу.

8. Хранить бумажные списки

Список дел — полезный инструмент, но бумажные записки быстро превращаются в мусор. Альтернатива — создать "доску дел” прямо на внутренней стороне дверцы шкафа, покрасив её грифельной краской. На ней можно писать покупки или задачи, а затем фотографировать список на телефон. Это избавляет от бумажных листков и сохраняет порядок.

9. Копить бумажные документы

Хорошая система хранения должна быть не только физической, но и цифровой. Майклс советует сканировать документы, которые не требуют оригинала, и хранить их в электронном виде. Для надёжности делайте резервное копирование на жёсткий диск или в облако. Главное — создать структуру папок, идентичную бумажной, чтобы легко ориентироваться в файлах.

Советы шаг за шагом

  1. Проводите ревизию раз в сезон — не бойтесь избавляться от лишнего.

  2. Создайте систему "станций” — места для писем, белья, ключей, обуви.

  3. Используйте вертикальные поверхности — крючки, полки, подвесные корзины.

  4. Минимизируйте бумагу — переходите на электронные списки и документы.

  5. Следите за визуальной лёгкостью: всё, что на виду, должно быть красиво и функционально.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: Хранить всё в одной куче.
→ Последствие: хаос и стресс.
→ Альтернатива: разделяйте вещи по зонам и категориям.

• Ошибка: Покупать больше органайзеров, чем нужно.
→ Последствие: лишние предметы создают новый беспорядок.
→ Альтернатива: используйте то, что уже есть.

• Ошибка: Копить одежду "на потом”.
→ Последствие: шкаф переполнен.
→ Альтернатива: храните только то, что носите сейчас.

А что если порядок не держится?

Если система быстро "сыплется”, значит, она слишком сложная. Упрощайте: чем меньше этапов нужно, чтобы убрать вещь, тем выше шанс, что вы будете это делать. Например, открытые корзины лучше закрытых ящиков — они экономят время.

Плюсы и минусы профессионального подхода

Подход Плюсы Минусы
Зональное хранение удобно, визуально понятно требует продуманной системы
Минимализм меньше уборки, больше воздуха сложно внедрить сразу
Цифровая организация экономит место требует навыков и дисциплины

FAQ

Как часто проводить "расхламление”?
Лучше всего — раз в три месяца, перед сменой сезона.

Как убедить домашних соблюдать порядок?
Создайте простые, логичные правила: отдельные корзины, обозначенные зоны, визуальные подсказки.

Что делать с бумагами, которые жалко выбросить?
Сканируйте и сохраняйте в облаке. Так информация останется, но место освободится.

Мифы и правда

Миф: порядок требует идеального интерьера.
Правда: важно не оформление, а система.

Миф: без дизайнерских органайзеров не получится.
Правда: подойдут даже подносы и коробки из-под обуви.

Миф: поддерживать порядок скучно.
Правда: привычка к организации создаёт ощущение контроля и спокойствия.

3 интересных факта

  1. Люди, живущие в порядке, тратят на уборку вдвое меньше времени.

  2. Чистое пространство помогает мозгу лучше концентрироваться.

  3. Организация вещей часто приводит к улучшению сна и снижению тревожности.

Исторический контекст

Первые системы домашнего хранения появились в середине XX века в США — тогда архитекторы начали проектировать дома с продуманными шкафами и встроенными полками. Сегодня философия "организованного дома” перешла на новый уровень — цифровое хранение, минимализм и экологичный подход к вещам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Простой способ предотвратить плесень в стиральной машине – прочистка дренажных каналов манжеты сегодня в 8:59
Я узнала, почему в стиральной машине скапливается вода – и как это исправить за 2 минуты

Почему в манжете стиральной машины скапливается вода и как за пару минут устранить застой: простой лайфхак, который избавит от запаха и плесени.

Читать полностью » Кухонные суеверия: значение соли, ножей и ложек в народных приметах сегодня в 7:56
Раньше смеялась над кухонными приметами – теперь точно знаю, что в них есть доля правды

Какие тайные значения скрывают рассыпанная соль, скрещённые ножи и немытая посуда: народные приметы о кухне, порядке и гармонии в доме.

Читать полностью » Удаление запаха плесени с одежды: помогает горячая стирка с содой и мылом сегодня в 6:53
Моя одежда перестала пахнуть сыростью – я просто добавила один ингредиент в стирку

Как избавиться от затхлого запаха и следов плесени на одежде: пять простых способов с содой, перекисью и нашатырём, которые возвращают свежесть даже старым вещам.

Читать полностью » Проверенный способ продлить срок службы губок – замачивание в растворе хлорного отбеливателя сегодня в 5:50
Я больше не выбрасываю губки после пары дней – горячая вода и немного химии творят чудеса

Не спешите выбрасывать кухонную губку: простой трюк с горячей водой, уксусом или посудомоечной машиной поможет продезинфицировать её и продлить срок службы вдвое.

Читать полностью » Нашел 5 гениальных способов использовать крышки от сметаны — ты не поверишь, что получилось сегодня в 4:11

Как использовать крышки от сметаны в домашних делах: от подставок для масла до палитры для творчества. Простые и эффективные способы применения.

Читать полностью » Скользящий ковер? Вот как я быстро избавился от этой проблемы навсегда сегодня в 3:17

Как эффективно предотвратить скольжение ковра по полу с помощью простых и доступных материалов — читайте наш гид по решению этой проблемы.

Читать полностью » Скрыла стиральную машину в коридоре и сделала интерьер стильным сегодня в 2:11

Как установить стиральную машину в коридоре, не нарушив законы, и какие есть способы скрыть ее от глаз — читайте в нашем гиде.

Читать полностью » Выбрала идеальный потолок для своей ванной комнаты — все, что нужно знать сегодня в 1:32

Как выбрать подходящий потолок для ванной комнаты: гипсокартон, натяжной потолок, покраска или ПВХ — что лучше выбрать для вашего интерьера?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Танцую по 10 минут в день — и платье снова сидит идеально: не фитнес, а волшебство
Туризм
Приднестровье стало новым направлением для блогеров и любителей советской эстетики
Еда
Манты больше не развариваются — делаю один приём, и они всегда получаются сочными
Питомцы
Собаки часто кусают себя из-за зуда, аллергии, паразитов и стресса
Садоводство
Просто разбросала семена по грядке — и весной вырос аптечный уголок без ухода
Авто и мото
Звонил продавцу и услышал уклончивые ответы — вот как я вычислил перекупа
Садоводство
Комнатные кактусы осенью переходят в покой и требуют редкого полива
СФО
В ХМАО темпы строительства жилья снизились на 20% в 2025 году, по данным Росстата
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet