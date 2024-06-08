Врач Александр Шишонин предостерег от чрезмерного снижения холестерина, указывая, что общепринятые нормы холестерина (3,3 до 5,5 ммоль/л) основаны на устаревших данных. Он предупредил, что резкое снижение уровня холестерина может привести к онкологическим заболеваниям, поскольку низкий холестерин нарушает противоонкологический иммунитет.

Также Шишонин опроверг мнение о связи высокого холестерина с риском инфаркта и сосудистых событий, указывая на исследования, демонстрирующие, что у людей старше 50 лет с высоким холестерином риск этих событий даже меньше. По его мнению, причина сосудистых заболеваний у молодых людей кроется не в холестерине, а в сильном стрессе.

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