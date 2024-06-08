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Врач Шишонин: резкое снижение уровня холестерина может привести к онкологии
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:58

Врач Шишонин: резкое снижение уровня холестерина может привести к онкологии

Врач Александр Шишонин предостерег от чрезмерного снижения холестерина, указывая, что общепринятые нормы холестерина (3,3 до 5,5 ммоль/л) основаны на устаревших данных. Он предупредил, что резкое снижение уровня холестерина может привести к онкологическим заболеваниям, поскольку низкий холестерин нарушает противоонкологический иммунитет.

Также Шишонин опроверг мнение о связи высокого холестерина с риском инфаркта и сосудистых событий, указывая на исследования, демонстрирующие, что у людей старше 50 лет с высоким холестерином риск этих событий даже меньше. По его мнению, причина сосудистых заболеваний у молодых людей кроется не в холестерине, а в сильном стрессе.

Фото: commons.wikimedia.org/Ja muzalevskaya (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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