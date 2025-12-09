Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Овощи на грядках
Овощи на грядках
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 14:29

Здоровье на вес золота: почему чистая еда становится роскошью XXI века

В органических овощах выявили меньше пестицидов и химикатов — EcoSever

Порой органические продукты действительно могут выигрывать у обычных — они реже содержат пестициды и иногда обладают более высоким уровнем витаминов и антиоксидантов, чем их традиционные аналоги, — об этом рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в интервью для EcoSever.

Преимущества натурального земледелия

Русакова подчеркнула, что органические продукты готовятся без использования синтетических пестицидов и удобрений, не содержат генетически модифицированных компонентов. По её словам, "органические продукты могут быть более полезными, потому что выращиваются без применения синтетических пестицидов, удобрений, не содержат генномодифицированных добавок и веществ". Некоторые научные работы действительно фиксируют незначительное, но наблюдаемое увеличение содержания витаминов и антиоксидантов в таких продуктах по сравнению с обычными. Это преимущество особенно актуально для тех, кто хочет снизить уровень химической нагрузки и усилить антиоксидантную защиту организма. Кроме того, принципы экологического земледелия часто воспринимаются как более устойчивые — что усиливает привлекательность такой пищи для сознательного потребителя.

Ограничения и сложный баланс выгод

Однако Русакова отмечает, что нельзя говорить о преимуществах органики однозначно. Более высокая цена остаётся важным минусом: нередко органические товары значительно дороже аналогичных обычных. При этом разница в пользе для здоровья далеко не всегда очевидна, а вкусовые отличия могут оказаться субъективными и не подтверждаться объективными тестами. Специалист предупреждает, что преимущества для здоровья "не всегда доказаны и оправданны". Таким образом, ожидать резкого эффекта от перехода на органические продукты не стоит — особенно если речь идёт о скромных сдвигах по витаминам или антиоксидантам.

Выбор — вопрос приоритетов

Русакова выделяет, что решение в пользу органики чаще зависит не от чётких медицинских аргументов, а от личных ценностей, отношения к экологии и финансовых возможностей. Для кого-то важнее снизить химическую нагрузку и поддержать экологичные методы, для других — рациональность и оптимизация питания. Она добавляет, что тенденция к развитию более безопасных и экологичных продуктов, по её мнению, будет только усиливаться. Это означает, что органика может стать не исключением, а вариантом по умолчанию: но окончательный выбор остаётся за потребителем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Салат с форелью, томатами и сыром сохраняет форму — повар вчера в 20:35
В Новый год всегда делаю так: слоёный салат с рыбой, который тает во рту — гости просят рецепт сразу

Салат с красной рыбой, помидорами и сыром: слоёная подача в кольце, как выбрать плотные томаты и дозировать майонез для идеальной формы.

Читать полностью » Тонкие ломтики капусты создают мягкую и сочную начинку в шарлотке — повара вчера в 16:11
Эта капустная шарлотка заменяет полноценный ужин: одна хитрость делает её идеальной

Закусочная шарлотка с капустой удивляет мягкой текстурой и насыщенным вкусом. Этот простой рецепт помогает взглянуть на привычный пирог совершенно по-новому.

Читать полностью » Выбор заправки кардинально меняет вкус оливье — кулинары вчера в 14:51
Оливье преобразился за минуту — добавила необычный соус, и вкус стал праздничным

Как обновить оливье с помощью заправки: от лёгких вариантов до праздничных акцентов. Разбираем, какие соусы лучше всего подходят под разные виды салата.

Читать полностью » Зира признана ключевой пряностью восточной кухни — шеф-повара вчера в 12:09
Семена, что пахнут Востоком: зира делает мясо волшебным без единой капли соуса

Зира — ароматная восточная специя, без которой невозможно представить настоящий плов. Разбираемся, чем она полезна и как правильно её использовать.

Читать полностью » Салат с копченой курицей, шампиньонами и свежим огурцом сохраняет слоеную структуру — повар вчера в 10:23
Смешал курицу, грибы и огурец — получил главный хит новогоднего стола: готовится за минуты

Салат с копчёной курицей и жареными шампиньонами: слои в кольце, хрустящий огурец, нежные яйца и советы, чтобы ничего не потекло.

Читать полностью » Консистенцию тыквенного супа-пюре регулируют сливками или бульоном после пюрирования — кулинары вчера в 6:40
Жарю бекон с луком — потом делаю суп, который исчезает со стола за минуты

Согревающий суп-пюре из тыквы с беконом и сливками удивит насыщенным вкусом и бархатистой текстурой. Пошаговый рецепт и советы для идеального блюда.

Читать полностью » Необычные сочетания селёдки расширяют варианты закусок — кулинары вчера в 4:03
Селёдка в новом формате преобразила стол — блюдо готово за 5 минут и выглядит как ресторанное

Шесть оригинальных способов подать селёдку на праздник: от острой вариации с аджикой до канапе и ленивой "шубы". Простые продукты превращаются в яркие блюда.

Читать полностью » Постепенное охлаждение сохраняет структуру и вкус яиц — West Island Living вчера в 2:15
Одно движение под кран — и яйца портятся: как ледяная вода ломает невидимую защиту

Простая привычка может испортить вкус и текстуру варёных яиц. Почему не стоит бросать их в ледяную воду и как правильно охладить яйца, чтобы они были идеальными.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Цены на автомобили в России выросли после повышения утильсбора — Autonews
Экономика
Компенсации морального вреда в России остаются символическими — юрист Бенхин
Туризм
Рост цен на новогодние туры в Кавминводах составил 10-12% — эксперт Булах
Садоводство
Красный свет от старых фитоламп признан вредным для глаз — Татьяна Жашкова
Красота и здоровье
Ранний ужин улучшает здоровье кишечника и самочувствие — иммунолог Минелли
ЮФО
Раннее бронирование стало популярной практикой в Крыму — эксперт Возная
Общество
Бесхозное жильё будут использовать для расселения специалистов — Денис Пушилин
Туризм
Россияне в возрасте 35-39 лет покупали билеты чаще всего в 2025 году — Лента.ру
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet