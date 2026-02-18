Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Установка аккумулятора в мороз
Установка аккумулятора в мороз
© NewsInfo.Ru by Алексей Кузнецов is licensed under public domain
Главная / Наука
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 19:21

Мороз больше не приговор: новая батарея сохраняет заряд даже при минус 40 и бросает вызов зиме

Учёные создали батарею для работы при минус 40 — Journal of Materials Chemistry

Зима нередко становится испытанием не только для людей, но и для техники, особенно для аккумуляторов. Резкое похолодание способно буквально "обездвижить" электромобили, резервные источники питания и бытовые устройства. Однако у этой проблемы, похоже, появляется решение. Об этом сообщает Journal of Materials Chemistry A.

Почему аккумуляторы боятся холода

Сильные морозы давно считаются одним из главных врагов традиционных батарей. При понижении температуры они теряют способность эффективно заряжаться и отдавать энергию, а в отдельных случаях полностью выходят из строя. Особенно остро это ощущается в регионах с суровым климатом, где техника должна работать стабильно вне зависимости от погодных условий.

Главная причина кроется в жидком электролите, который используется в большинстве современных аккумуляторов. Именно он обеспечивает движение заряженных частиц внутри устройства и, как следствие, прохождение электрического тока. При сильном охлаждении жидкость густеет или частично замерзает, из-за чего ионы перестают свободно перемещаться. В результате батарея не может ни полноценно заряжаться, ни эффективно разряжаться.

Дополнительные сложности создаёт естественный износ элементов питания. Ранее учёные уже фиксировали расширение и сжатие аккумуляторов при зарядке, что со временем снижает их эффективность. В условиях низких температур такие процессы могут усиливаться, делая проблему надёжности ещё более заметной.

Новый подход к материалам

Исследователи из Техасского университета A&M под руководством профессора химической инженерии доктора Джоди Люткенхаус предложили альтернативную конструкцию. Команда разработала аккумулятор на основе полимеров, способный функционировать при температурах до минус 40 градусов.

В новой системе традиционный жидкий электролит заменили составом, сохраняющим текучесть даже в сильный мороз. Кроме того, жесткие неорганические материалы электродов уступили место более гибким полимерам. Благодаря этому заряженные частицы продолжают перемещаться внутри батареи даже при экстремально низких температурах, не сталкиваясь с барьерами, характерными для стандартных решений.

Так появилась так называемая органическая двухионная батарея. В ней применяются специальные полимерные соединения, способные аккумулировать и высвобождать энергию через химические реакции. Испытания показали, что устройство сохраняет около 85 % емкости при температуре замерзания и 55 % при минус 40 градусах. При этом батарея демонстрирует высокую выходную мощность, что делает ее пригодной не только для медленных процессов, но и для задач с повышенной нагрузкой.

Развитие альтернативных технологий хранения энергии идёт сразу по нескольким направлениям. В частности, активно изучаются натрий-ионные батареи, которые рассматриваются как перспективная замена литиевым решениям в энергетике и транспорте.

Структурная батарея и перспективы применения

Разработчики уделили внимание и механической прочности. В обычных аккумуляторах часто используются металлические элементы, которые увеличивают массу и могут трескаться под нагрузкой, особенно в сложных климатических условиях. В новой конструкции применено тканое углеродное волокно, которое одновременно проводит электричество и усиливает корпус.

Такой подход позволяет говорить о создании "структурной батареи" — устройства, которое не только накапливает энергию, но и становится частью несущей конструкции. Это открывает перспективы для снижения веса и повышения долговечности электромобилей, беспилотников и другой техники, где каждый килограмм имеет значение.

Надежные аккумуляторы, способные работать в мороз, особенно важны для энергетической инфраструктуры. Во время штормов и снежных бурь электросети могут давать сбои, и тогда резервные системы становятся критически необходимыми для домов, больниц и средств связи. Улучшение характеристик батарей может повысить устойчивость таких систем и сделать их более предсказуемыми в эксплуатации.

Пока технология остается на этапе дальнейшей доработки, однако результаты исследования демонстрируют, что грамотный выбор материалов способен преодолеть ограничения, с которыми отрасль сталкивалась десятилетиями. В будущем подобные решения могут обеспечить стабильную работу накопителей энергии в любое время года, независимо от климатических условий.

Автор Алексей Кузнецов
Алексей Кузнецов — физик-теоретик, к.ф.-м.н. с 12-летним опытом. Работал в ИФ им. Завойского и проектах CERN. Эксперт по квантовым и высоким технологиям.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Экзопланета размером с Землю оказалась холоднее Марса: найден новый кандидат HD 137010 b 16.02.2026 в 17:31

Астрономы нашли кандидата в экзопланеты HD 137010 b, которая может оказаться холоднее, чем Марс. Но зачем её изучать?

Читать полностью » Огромный и непоколебимый — но меньше, чем думали: свежие измерения переписали размеры Юпитера 16.02.2026 в 16:13

Учёные уточнили размеры Юпитера благодаря миссии NASA "Юнона". Новые данные и метод радиозатмения меняют представления о форме газового гиганта.

Читать полностью » 80 % болезней скрываются в воздухе и еде: мир начинает охоту за невидимыми причинами заболеваний 16.02.2026 в 12:14

Учёные запускают глобальную инициативу по изучению экспосома человека, чтобы раскрыть скрытые причины болезней и изменить подходы к общественному здоровью.

Читать полностью » Tyrannoroter heberti изменил эволюционную хронологию: травоядные появились на суше неожиданно рано 16.02.2026 в 11:24

Тайны Tyrannoroter heberti раскрывают первые шаги эволюции к вегетарианству у наземных четвероногих.

Читать полностью » Солнечные вспышки могут усиливать напряжение в разломах: космическая погода добралась до недр Земли 16.02.2026 в 5:22

Новое исследование ученых связывает космические явления с динамикой разломов в земной коре, исследуя их взаимосвязь.

Читать полностью » Вакцину против ВИЧ начали 15.02.2026 в 22:43

Новые методики создания вакцин против ВИЧ становятся реальностью с помощью ДНК-оригами и удивительных технологий.

Читать полностью » Орбиты звёзд выдали подмену: сердце Млечного Пути оказалось не тем, чем его считали десятилетиями 15.02.2026 в 19:40

Учёные усомнились в природе Стрельца A*: темная материя, данные GAIA DR3 и альтернативные модели гравитации меняют взгляд на центр Млечного Пути.

Читать полностью » Там, где были только пески, появился углеродный щит: Китай озеленил край Такламакана 15.02.2026 в 16:24

Как инициатива по посадке деревьев в пустыне Такламакан меняет климатические условия на планете.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Синяки растут и темнеют сами по себе: организм намекает на проблемы, которые легко пропустить
Красота и здоровье
Сердце бьётся, как после марафона, даже в покое: эти признаки намекают на скрытую тахикардию
Авто и мото
Экономия на обслуживании авто может обернуться дорогим ремонтом — нюанс кроется в деталях
Красота и здоровье
Французский маникюр сменил белую линию — винный акцент делает образ теплее
Туризм
В часе от Рима скрывается деревня из вулканического камня — туристы о ней почти не знают
Красота и здоровье
Ужин запускает ночное сжигание жира: эти продукты работают внутри и не откладываются на талии
Спорт и фитнес
30 минут в бассейне меняют форму без диет: жир уходит быстрее, чем в тренажёрном зале
Красота и здоровье
Когда нервы уходят в тело: как психосоматика превращается в диагноз
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet