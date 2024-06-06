Успешной экономики не может быть без успешной армии, отметил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин в своем выступлении на ПМЭФ-2024.



Задачи и цели определены главой государства. Президент делает акцент на уровне жизни граждан. Цели гарантирования суверенитета на трех уровнях — государственном, культурном и экономическом. Развитие вооруженных сил, учитывая опыт СВО, инновационные технологические решения, систему управления. У России новый руководитель обороны, ему поручена эта задача. Это очевидно, без успешной армии также нельзя говорить о успешной экономике, считает Орешкин.



Также Орешкин уточнил, что вхождение России в число лидеров мировой экономики по уровню ВВП по ППС — повод для гордости за страну, однако не повод для пассивности. По его мнению, высокое место в рейтинге не гарантирует благополучия в каждом уголке нашей страны, и существует "множество задач, которые необходимо выполнить".

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