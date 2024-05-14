Президент РФ Владимир Путин назначил замену руководителя администрации президента России Максима Орешкина, который начиная с января 2020 года занимал должность помощника президента РФ по вопросам экономики, как сообщается на интернет-странице Кремля.

По указаниям главы государства Максиму Станиславовичу Орешкину была доверена должность заместителя главы администрации президента Российской Федерации, как отмечается в официальном сообщении.



Максим родился в Москве в 1982 году и в 2004 году закончил обучение в Высшей школе экономики. В период с 2002 по 2006 годы он трудился в Банке России. В период с 2006 по 2013 годы работал в Росбанке, "Креди Агриколь корпоративный и инвестиционный банк", а также в "ВТБ Капитал".

С 2013 по 2015 годы он возглавлял отдел долгосрочного стратегического планирования Министерства финансов РФ, а с 2015 по 2016 годы занимал должность заместителя министра финансов. В 2016 году он стал министром экономического развития РФ, а в 2020 году перешел на работу в администрацию президента.

Фото: www.kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)