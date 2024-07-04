В Оренбурге жительница обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже супружеской пары и их взрослого сына. Тела мужчины и женщины были найдены в погребе, а сына задержали в Москве и этапировали в Оренбург.
В ходе расследования сотрудники полиции провели тщательный осмотр частного домовладения, принадлежащего исчезнувшей семье. В результате обследования был обнаружен заколоченный погреб, в котором находились тела мужчины и женщины с множественными травмами головы.
Подозрение в совершении двойного убийства пало на сына погибших. Правоохранительные органы незамедлительно начали его розыск. Спустя некоторое время подозреваемый был задержан в Москве и этапирован в Оренбург для проведения следственных действий.
В ходе предварительного допроса задержанный признался в совершении преступления, сообщив, что лишил жизни своих родителей на прошлой неделе, после чего скрылся в столице. Мотивы этого ужасного поступка в настоящее время выясняются следователями.
Данная информация была предоставлена Управлением МВД России по Оренбургской области. Расследование этого трагического случая продолжается.
Фото: From Wikimedia Commons/ Alex Boss57 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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