Власти региона сообщают, что по данным на 20 мая, в Оренбуржье 99% подтопленных домов уже освободились от воды. Уже из более чем 30 тыс. жилых домов и более 52 тыс. приусадебных участков в более чем 100 населенных пунктах и 46 СНТ вода ушла. Коммунальные и все другие службы Оренбургской области продолжают восстановительные работы и ликвидируют последствия паводка.

"В регионе продолжаются восстановительные работы, в ликвидации последствий паводка задействованы все профильные службы", - сообщают власти Оренбургской области.

Фото: kremlin.ru/Пресс-служба администрации президента РФ (Creative Commons Attribution 3.0)