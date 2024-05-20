Власти региона сообщают, что по данным на 20 мая, в Оренбуржье 99% подтопленных домов уже освободились от воды. Уже из более чем 30 тыс. жилых домов и более 52 тыс. приусадебных участков в более чем 100 населенных пунктах и 46 СНТ вода ушла. Коммунальные и все другие службы Оренбургской области продолжают восстановительные работы и ликвидируют последствия паводка.
"В регионе продолжаются восстановительные работы, в ликвидации последствий паводка задействованы все профильные службы", - сообщают власти Оренбургской области.
Фото: kremlin.ru/Пресс-служба администрации президента РФ (Creative Commons Attribution 3.0)
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