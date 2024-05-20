Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.05.2024 : 90,9873
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.05.2024 : 98,7776
В Оренбуржской области 99% подтопленных домов уже освободились от воды
  1. Главная
  2. Происшествия
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:35

В Оренбуржской области 99% подтопленных домов уже освободились от воды

Власти региона сообщают, что по данным на 20 мая, в Оренбуржье 99% подтопленных домов уже освободились от воды. Уже из более чем 30 тыс. жилых домов и более 52 тыс. приусадебных участков в более чем 100 населенных пунктах и 46 СНТ вода ушла. Коммунальные и все другие службы Оренбургской области продолжают восстановительные работы и ликвидируют последствия паводка.

"В регионе продолжаются восстановительные работы, в ликвидации последствий паводка задействованы все профильные службы", - сообщают власти Оренбургской области.

Фото: kremlin.ru/Пресс-служба администрации президента РФ (Creative Commons Attribution 3.0)

Мир

НАТО выразило соболезнование народу Ирана

НАТО выразило соболезнование народу Ирана

НАТО выразило свои соболезнования народу Ирана в связи с трагической гибелью президента Ибрахима Раиси и других высокопоставленных чиновников в результате крушения вертолета.

Читать полностью
Пассажиры, недавно посещавшие Россию, задержаны в аэропорту Кишинёва

Пассажиры, недавно посещавшие Россию, задержаны в аэропорту Кишинёва

Вероятная причина в том, что они недавно посещали Россию, отметка о пересечни границы с которой есть у них в паспорте.

Читать полностью

Общество

В России создали высококачественные алмазные покрытия для инструментов

В России создали высококачественные алмазные покрытия для инструментов

Российские материаловеды создали новый связующий состав для алмазных режущих инструментов.

Читать полностью

"Авилон" выявил основные трудности, с которыми сталкиваются владельцы контрактных моторов

Приобретение контрактного двигателя для российских автолюбителей часто связано с различными препятствиями, согласно словам Алексея Шпикалова, директора по сервису и запчастям в автомобильной группе "Авилон".

Читать полностью

Новости