регистратура в отеле
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 20:29

Эконом в ударе, люкс на диете: в ставропольских отелях произошёл странный ценовой перекос

В Ставропольском крае зафиксированы изменения стоимости гостиничных услуг, охватившие период с 17 по 23 марта 2026 года. Согласно актуальным данным Севкавказстата, динамика цен оказалась разнонаправленной: пока сегмент бюджетных хостелов продемонстрировал резкий рост, стоимость проживания в отелях категории "три звезды" и выше, напротив, незначительно снизилась. Аналитика ведомства также затронула стоимость путевок на популярные у местных жителей направления и расценки в санаторно-курортных учреждениях региона.

Ценовой скачок в бюджетном сегменте

Наиболее заметной тенденцией минувшей недели стало удорожание мест в хостелах, которые традиционно считаются наиболее доступным вариантом размещения. Стоимость одной ночи в таких заведениях увеличилась на 6,2%, достигнув отметки в 1 079 рублей с человека.

Подобный скачок цен может быть обусловлен началом подготовки к туристическому сезону и ростом спроса со стороны индивидуальных путешественников. Экономическая модель хостелов остро реагирует на изменение операционных расходов, что закономерно отражается на итоговом прайсе для клиента.

Несмотря на рост цен, хостелы остаются востребованным форматом размещения для молодежи и активных туристов, предпочитающих минимальные затраты на ночлег. Аналитики отмечают, что текущее изменение стоимости является значительным на фоне стабильности других сегментов рынка гостеприимства.

Динамика стоимости отелей и санаториев

В сегменте отелей наблюдается неоднородная картина. Номер в гостинице с одной звездой подорожал на 0,9%, поднявшись до 1 947 рублей за сутки, в то время как двухзвездочные объекты сохранили прежние расценки в 1 937 рублей.

Верхний ценовой сегмент, включающий отели уровня четырех и пяти звезд, показал снижение цен на 0,3% до 3 228 рублей. Трехзвездочные отели также стали чуть доступнее для постояльцев, подешевев на 0,2% — до 2 191 рубля за ночь.

"Муниципальные власти внимательно следят за тем, как меняется структура цен в туристической сфере края. Стабильность цен в санаторном секторе помогает сохранять высокий уровень спроса на оздоровительный отдых. В то же время колебания стоимости в отельном бизнесе зависят от сезонных факторов и готовности объектов к приему гостей. Мы стремимся к тому, чтобы доступность региональных курортов оставалась приоритетом для нашей инфраструктуры"

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Санатории и дома отдыха, напротив, продемонстрировали завидную стабильность цен в рассматриваемый период. Сутки в санатории обходятся отдыхающим в 6 460 рублей, а пансионаты сохраняют стоимость проживания на уровне 4 553 рублей в день.

Зарубежные поездки и отдых на побережье

Туристический спрос за пределы региона также подвергся анализу. Любителям поездок в Объединенные Арабские Эмираты ценовые условия остались прежними: средняя стоимость поездки зафиксирована на отметке 83 000 рублей.

Патриотические настроения тех, кто отдает предпочтение отдыху на российском Черноморском побережье, потребуют несколько больших вложений, чем неделю назад. Средняя стоимость путевки выросла на 0,5% и теперь составляет 54 959 рублей на человека.

Данные показатели дают полную картину того, как меняются расходы жителей региона на организацию летнего и весеннего отдыха. Потребителям рекомендуется учитывать эти суточные и путевочные изменения при долгосрочном планировании семейного бюджета.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

