Билет в одну сторону для незваных гостей: Орловская область массово закрывает двери для нарушителей

С начала 2026 года из Орла и Орловской области выдворили 33 нелегальных мигранта. Они вернулись на родину по месту регистрации. Среди них граждане Армении, Азербайджана, Беларуси, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и стран Африки. Региональное управление службы судебных приставов сообщило об этом. Люди нарушили правила въезда и режима пребывания. Они также работали и жили незаконно.

Масштабы выдворения

В Орловской области приставы взялись за нелегалов сразу после новогодних праздников. За несколько месяцев отправили домой 33 человека. Это граждане сразу нескольких стран: от ближних соседей вроде Армении и Азербайджана до выходцев из Африки. Каждый случай проверяли отдельно, чтобы соблюсти все формальности.

Мигранты покидали регион организованно, под присмотром сотрудников. Их доставляли до пунктов пропуска через границу. Такие рейды стали регулярными, чтобы не допустить накопления нарушителей. Общий поток пока небольшой, но он растет с каждым месяцем.

Региональное управление судебных приставов фиксирует все детали. Люди уезжали по месту своей регистрации. Это стандартная процедура для таких случаев, она минимизирует риски повторных попыток.

"Такие меры защищают местную инфраструктуру и рабочие места. Приставы работают четко, без проволочек. Это снижает нагрузку на социальные службы и повышает безопасность жителей." управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Нарушения и запреты

Основные проблемы у мигрантов касались въезда и пребывания. Многие игнорировали визовые правила и сроки действия документов. Другие устраивались на работу без разрешений, что запрещено законом. Жили они тоже не по правилам, часто в переполненных местах.

Теперь для всех выдворенных въезд закрыт минимум на пять лет. Это жесткое ограничение, чтобы предотвратить возвращение. Если кто-то попробует прорваться нелегально, ждет уголовное дело. Приставы предупреждают заранее, чтобы избежать таких ошибок.

Такие меры применяют по всей стране, но в Орле акцент на оперативность. Нарушения фиксируют сразу, не затягивают. Это помогает держать ситуацию под контролем и не доводить до конфронтаций.

Работа приставов в 2025-м

В прошлом году в Орловской области приставы сопроводили до границы 177 иностранцев. Все они нарушили российское законодательство разными способами. Работа кипела весь год, без простоев. Ведомство отчиталось о каждом случае.

Сотрудники доставляли людей прямо к пунктам пропуска. Процедура отработана годами, без сбоев. Это не только выдворение, но и база для будущих проверок. Цифры показывают рост активности по сравнению с предыдущими периодами.

В 2026-м темпы сохраняются. Приставы продолжают рейды и мониторинг. Общий подход — превентивный, чтобы не накапливать проблемы. Регион держит ситуацию в руках.