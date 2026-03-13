Орел
© commons.wikimedia.org by Vadim Zhivotovsky is licensed under CC BY 3.0
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 18:21

Билет в одну сторону для незваных гостей: Орловская область массово закрывает двери для нарушителей

С начала 2026 года из Орла и Орловской области выдворили 33 нелегальных мигранта. Они вернулись на родину по месту регистрации. Среди них граждане Армении, Азербайджана, Беларуси, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и стран Африки. Региональное управление службы судебных приставов сообщило об этом. Люди нарушили правила въезда и режима пребывания. Они также работали и жили незаконно.

Масштабы выдворения

В Орловской области приставы взялись за нелегалов сразу после новогодних праздников. За несколько месяцев отправили домой 33 человека. Это граждане сразу нескольких стран: от ближних соседей вроде Армении и Азербайджана до выходцев из Африки. Каждый случай проверяли отдельно, чтобы соблюсти все формальности.

Мигранты покидали регион организованно, под присмотром сотрудников. Их доставляли до пунктов пропуска через границу. Такие рейды стали регулярными, чтобы не допустить накопления нарушителей. Общий поток пока небольшой, но он растет с каждым месяцем.

Региональное управление судебных приставов фиксирует все детали. Люди уезжали по месту своей регистрации. Это стандартная процедура для таких случаев, она минимизирует риски повторных попыток.

"Такие меры защищают местную инфраструктуру и рабочие места. Приставы работают четко, без проволочек. Это снижает нагрузку на социальные службы и повышает безопасность жителей."

управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Нарушения и запреты

Основные проблемы у мигрантов касались въезда и пребывания. Многие игнорировали визовые правила и сроки действия документов. Другие устраивались на работу без разрешений, что запрещено законом. Жили они тоже не по правилам, часто в переполненных местах.

Теперь для всех выдворенных въезд закрыт минимум на пять лет. Это жесткое ограничение, чтобы предотвратить возвращение. Если кто-то попробует прорваться нелегально, ждет уголовное дело. Приставы предупреждают заранее, чтобы избежать таких ошибок.

Такие меры применяют по всей стране, но в Орле акцент на оперативность. Нарушения фиксируют сразу, не затягивают. Это помогает держать ситуацию под контролем и не доводить до конфронтаций.

Работа приставов в 2025-м

В прошлом году в Орловской области приставы сопроводили до границы 177 иностранцев. Все они нарушили российское законодательство разными способами. Работа кипела весь год, без простоев. Ведомство отчиталось о каждом случае.

Сотрудники доставляли людей прямо к пунктам пропуска. Процедура отработана годами, без сбоев. Это не только выдворение, но и база для будущих проверок. Цифры показывают рост активности по сравнению с предыдущими периодами.

В 2026-м темпы сохраняются. Приставы продолжают рейды и мониторинг. Общий подход — превентивный, чтобы не накапливать проблемы. Регион держит ситуацию в руках.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Читайте также

Контрасты большой страны: пока одни регионы бьют рекорды, калужские предприятия взяли паузу вчера в 17:07

Первые статистические данные года показали неожиданную динамику в производственном секторе, где на фоне общероссийских колебаний нашлись свои лидеры и аутсайдеры.

Читать полностью » Не только книжные полки: библиотеки в Калужской области меняют облик ради будущего подростков вчера в 17:00

В библиотеках Калужской области намечаются серьезные перемены, которые превратят привычные книгохранилища в современные пространства для досуга молодежи.

Читать полностью » Сложная ситуация в Брянске: какие меры приняты для владельцев пострадавших от обстрела зданий вчера в 16:48

В Брянской области организовали экстренный канал связи для владельцев коммерческих объектов, чтобы оперативно зафиксировать следы недавних событий.

Читать полностью » Стрельба без права на ошибку: юный смолянин обошел сотню соперников в гонке за звание чемпиона вчера в 16:30

На всероссийских стартах в Ярославской области определился лидер в гонке на шесть километров, чья выдержка на рубежах оставила конкурентов далеко позади.

Читать полностью » Культура на паузе: в Тейкове стройка важного центра буксует, несмотря на госпрограммы вчера в 16:09

Высокое региональное руководство лично приехало на площадку, где возводят важный объект, чтобы выяснить причины серьезного отставания от графика работ.

Читать полностью » Финал кровавой драмы в Крокусе: суд определил меру наказания для всех причастных к теракту вчера в 15:51

Суд поставил финальную точку в деле о нападении на концертный зал, определив дальнейшую судьбу девятнадцати человек, причастных к организации и исполнению.

Читать полностью » Трещины расползаются по бетону моста: ремонт за сотни миллионов ускорил развал конструкции в Орле вчера в 15:37

Председатель комитета облсовета лично осмотрел мост Дружбы после ремонта белгородской компанией и зафиксировал новые разрушения от проникновения влаги в конструкцию.

Читать полностью » Мартовское тепло: три рекорда в Москве — как посох солнца превращает зиму в лето вчера в 12:27

Аномально высокие температуры в Москве удивляют горожан — как дважды за март будут побиты температурные рекорды.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Золотой стандарт для плиты: когда стоит доплатить за посуду и где на самом деле границы экономии
Туризм
Отпуск в тропиках под ливнем: как одна ошибка в датах превращает рай на земле в серый кошмар
Красота и здоровье
Эхо детских обид звучит десятилетиями: привычка корить себя за ошибки имеет скрытые корни
Мир
Украинский БПЛА потерял управление и ударил по Беларуси: Лукашенко заявил о пострадавшей
Мир
Вашингтон готовит новые траты на Иран: сумма растёт — и это только начало
Садоводство
Секрет опытных дачников: от этого удобрения почва меняется на глазах
Экономика
Новые ГОСТы на хлеб и бананы: зачем стандартизировать то, что и так проверено временем
Экономика
Санкции США дают трещину: российская нефть и нефтепродукты уходят из-под ограничений
