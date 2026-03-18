Карта Орла восстанавливает пробелы: в Заводском районе магистраль находит своё название
В Заводском районе Орла дорога вдоль озера "Светлая жизнь" вот-вот получит название Приозёрная. Профильный комитет Орловского горсовета обсудил вопрос 17 марта. Идею подали собственники земельного участка и кафе "Скат" в этой зоне.
Асфальтированная дорога давно числится на балансе города, вписана в реестр и Генеральный план как улица местного значения, но официального имени у неё нет. Название снимет блокаду с адресов для кафе и соседних строений, отрезанных от главных трасс. Вариант Приозёрная выдвинуло Управление градостроительства. Депутаты поставят точку на ближайшей сессии горсовета. Ремонт дороги, павильон и парковка на 50 машин обошлись в 40 миллионов рублей — работу провело ООО "ГазРесурс".
Как появилась дорога
Асфальт на этой дороге положили давно, она тянется аккурат вдоль озера "Светлая жизнь". Город держит её на балансе, она светится в реестре муниципальных объектов. По Генеральному плану Орла такой путь — полноценная улица местного значения, просто без ярлыка.
Рядом стоят кафе "Скат" и другие постройки на участке собственника. Без имени дорога держит их в подвешенном состоянии, адреса не присвоить. Землевладельцы давно ждут, чтобы интегрировать всё в городскую паутину. Инициатива пошла именно от них, чтобы разорвать этот круг.
Недавно район преобразился благодаря ремонту. ООО "ГазРесурс" вложило силы в обновление покрытия, поставило павильон и организовало парковку на 50 машин. Всё это потянуло на 40 миллионов рублей, и теперь трасса готова к полноценной жизни.
Ход обсуждения в комитете
Заседание профильного комитета горсовета собралось 17 марта. Там и всплыла тема безымянной дороги. Собственники участка подали ходатайство, чтобы наконец дать имя Приозёрную.
Управление градостроительства поддержало вариант, он логично вписывается в ландшафт у озера. Комитет разобрался: дорога уже в планах, асфальт в порядке, баланс городской. Осталось узаконить название, и адреса полетят к объектам.
Депутаты теперь главные, их сессия решит судьбу. Если дадут зелёный свет, кафе и строения вздохнут свободно. Такие шаги типичны для Орла, где недвижимость в центре оживает с чёткими адресами.
"Присвоение названий улицам запускает цепочку развития территорий. Без адреса объекты замирают, инвестиции не текут, жители не ориентируются. В Орле мы видим, как такие решения интегрируют окраины в общую сеть. Депутаты поступят правильно, поддержав инициативу, — это укрепит муниципальное хозяйство."
Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Что изменится для района
С названием Приозёрная кафе "Скат" обретёт законный адрес. То же ждёт другие строения поблизости, сейчас они в изоляции от магистралей. Район Заводской вздохнёт, трафик упорядочится, парковка на 50 мест заработает в полную силу.
Озеро "Светлая жизнь" станет ближе для горожан, дорога свяжет его с сетью улиц. Ремонт уже поднял статус зоны, теперь официальное имя закрепит успех. Депутаты сессией подтвердят ход событий.
|Работы
|Объём
|Стоимость
|Ремонт дороги и павильон
|Парковка на 50 машин
|40 млн рублей
"Инфраструктура вроде этой дороги — основа для городской среды. Названия упрощают управление территориями, привлекают бизнес. В регионах такие шаги ускоряют проекты."
Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
