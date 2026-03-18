Пляж на озере Светлая жизнь
© commons.wikimedia.org by Denis Gavrilov Photo is licensed under CC BY-SA 4.0
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 15:55

Карта Орла восстанавливает пробелы: в Заводском районе магистраль находит своё название

В Заводском районе Орла дорога вдоль озера "Светлая жизнь" вот-вот получит название Приозёрная. Профильный комитет Орловского горсовета обсудил вопрос 17 марта. Идею подали собственники земельного участка и кафе "Скат" в этой зоне.

Асфальтированная дорога давно числится на балансе города, вписана в реестр и Генеральный план как улица местного значения, но официального имени у неё нет. Название снимет блокаду с адресов для кафе и соседних строений, отрезанных от главных трасс. Вариант Приозёрная выдвинуло Управление градостроительства. Депутаты поставят точку на ближайшей сессии горсовета. Ремонт дороги, павильон и парковка на 50 машин обошлись в 40 миллионов рублей — работу провело ООО "ГазРесурс".

Как появилась дорога

Асфальт на этой дороге положили давно, она тянется аккурат вдоль озера "Светлая жизнь". Город держит её на балансе, она светится в реестре муниципальных объектов. По Генеральному плану Орла такой путь — полноценная улица местного значения, просто без ярлыка.

Рядом стоят кафе "Скат" и другие постройки на участке собственника. Без имени дорога держит их в подвешенном состоянии, адреса не присвоить. Землевладельцы давно ждут, чтобы интегрировать всё в городскую паутину. Инициатива пошла именно от них, чтобы разорвать этот круг.

Недавно район преобразился благодаря ремонту. ООО "ГазРесурс" вложило силы в обновление покрытия, поставило павильон и организовало парковку на 50 машин. Всё это потянуло на 40 миллионов рублей, и теперь трасса готова к полноценной жизни.

Ход обсуждения в комитете

Заседание профильного комитета горсовета собралось 17 марта. Там и всплыла тема безымянной дороги. Собственники участка подали ходатайство, чтобы наконец дать имя Приозёрную.

Управление градостроительства поддержало вариант, он логично вписывается в ландшафт у озера. Комитет разобрался: дорога уже в планах, асфальт в порядке, баланс городской. Осталось узаконить название, и адреса полетят к объектам.

Депутаты теперь главные, их сессия решит судьбу. Если дадут зелёный свет, кафе и строения вздохнут свободно. Такие шаги типичны для Орла, где недвижимость в центре оживает с чёткими адресами.

"Присвоение названий улицам запускает цепочку развития территорий. Без адреса объекты замирают, инвестиции не текут, жители не ориентируются. В Орле мы видим, как такие решения интегрируют окраины в общую сеть. Депутаты поступят правильно, поддержав инициативу, — это укрепит муниципальное хозяйство."

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Что изменится для района

С названием Приозёрная кафе "Скат" обретёт законный адрес. То же ждёт другие строения поблизости, сейчас они в изоляции от магистралей. Район Заводской вздохнёт, трафик упорядочится, парковка на 50 мест заработает в полную силу.

Озеро "Светлая жизнь" станет ближе для горожан, дорога свяжет его с сетью улиц. Ремонт уже поднял статус зоны, теперь официальное имя закрепит успех. Депутаты сессией подтвердят ход событий.

Работы Объём Стоимость
Ремонт дороги и павильон Парковка на 50 машин 40 млн рублей

Часто задаваемые вопросы

Когда дорога получит имя? Депутаты решат на сессии горсовета.

Кто предложил Приозёрная? Управление градостроительства, по инициативе собственников.

Что ремонтировали? Дорогу, павильон, парковку — за 40 млн рублей.

"Инфраструктура вроде этой дороги — основа для городской среды. Названия упрощают управление территориями, привлекают бизнес. В регионах такие шаги ускоряют проекты."

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Читайте также

Морозный затор у амбулатории: очереди за сдачей крови под Ярославлем выявили просчеты в планировании графика вчера в 10:57

Жители поселка Красный Бор Ярославской области возмутились многчасовыми очередями на улице перед амбулаторией, где ожидали сдачи крови по программе ОМС, фото инцидента разошлись в соцсетях и привлекли внимание властей.

Читать полностью » Реки вот-вот взбунтуются: во Владимирской области запасаются едой и водой для десятков рискованных сёл вчера в 10:52

Власти Владимирской области активно готовятся к таянию снегов, усиливая меры для защиты жителей в потенциально изолированных районах от внешнего мира.

Читать полностью » Зерновые поля ловят финансовый ветер: в Ивановской области открыли прием заявок на компенсацию затрат фермерам вчера в 10:46

В Ивановской области аграрии начали подавать заявки на государственную компенсацию затрат по производству и реализации зерновых культур через специализированный портал.

Читать полностью » Пора доставать микрофибру: синоптики дали добро на мытьё окон, но предупредили о важном нюансе вчера в 7:59
Когда лучше всего мыть окна в 2026 году: прогноз погоды, советы по уборке, какой раствор заставит окна блестеть

Аномально теплый и сухой март создает идеальный момент для домашних дел, но старые привычки в наведении порядка могут обернуться испорченным видом из окна.

Читать полностью » От прошлого к будущему: как Воронежская область сохраняет 2,7 млн гектаров сельскохозяйственных угодий 16.03.2026 в 19:59

Правительство Воронежской области анонсировало планы по сохранению посевных площадей на уровне 2,7 млн гектаров и предстоящему сезону.

Читать полностью » Сказка о двух городах: как архитектурные различия формируют деловую активность Москвы и Нью-Йорка 16.03.2026 в 19:59

Свежий взгляд на две столицы: как Москва и Нью-Йорк похожи в культурной динамике.

Читать полностью » Школа утопает в мусоре: ремонт в Калужской области стоит на месте второй год подряд 16.03.2026 в 17:33

В небольшом городе Сосенском Калужской области местные жители бьют тревогу из-за ситуации вокруг капитального ремонта школы, где дети вынуждены учиться в разных местах района.

Читать полностью » Небо над Брянщиной вспыхнуло: всего сбили 54 дрона самолётного типа 16.03.2026 в 17:17

Средства противовоздушной обороны в Брянской области и других регионах России весь день отражали группы беспилотников самолётного типа, запущенных с украинской территории, фиксируя их радарами на дальних дистанциях.

Читать полностью »

Новости
СФО
Зерно с примесью: полевой надзор вскрыл опасные пробелы в учете иркутских фермеров
Наука
Миллиарды невидимых гостей в каждой порции: современные способы фасовки чая меняют состав воды
Питомцы
Биологический будильник кота не знает пощады: как смена режима разрушает привычный уклад дома
Спорт и фитнес
Пляжная дисциплина без фанатизма: грамотный график тренировок спасает от летнего позора
Общество
Нелюбимая работа выдает себя сразу: не пропускайте эти сигналы
Еда
Любимый напиток дает неожиданный эффект: когда польза кофе сводится к нулю
Недвижимость
Ремонт закончен — а проблемы только начинаются: ошибки с мусором оборачиваются крупными штрафами
Красота и здоровье
Усталость не проходит сама — тело кричит о помощи: скрытый дефицит веществ маскируется под лень
