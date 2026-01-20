Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Косяк мойвы
Косяк мойвы
© Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 18:26

Планета замерзла, а потом задохнулась: двойной удар, который определил, каким станет подводный мир

Челюстные рыбы доминируют благодаря древнему оледенению — Science Advances

Около 445 миллионов лет назад Земля пережила одно из самых драматичных событий своей истории. Резкое похолодание, оледенение Гондваны и изменение химии океана уничтожили большую часть морской жизни. Но именно эта катастрофа заложила основу для эволюционного поворота, последствия которого ощущаются до сих пор. Об этом сообщает журнал Science Advances.

Массовое вымирание, изменившее ход эволюции

Позднеордовикское массовое вымирание стало первым по-настоящему крупным биологическим кризисом на планете. Когда над суперконтинентом Гондвана сформировались гигантские ледники, уровень Мирового океана резко упал, а привычные мелководные экосистемы исчезли. Из-за этого погибло около 85% всех морских видов. Климат стал холодным, океаническая среда — химически нестабильной, а прежние формы жизни оказались неспособны адаптироваться.

Однако эволюция не остановилась. На фоне масштабного вымирания начался процесс перестройки экосистем, и именно в этот период одна группа животных получила решающее преимущество — челюстные позвоночные, которые позже определили развитие древних морских экосистем.

"Мы продемонстрировали, что челюстные рыбы стали доминирующими только благодаря этому событию", — заявила соавтор исследования Лорен Саллан.

Мир до катастрофы

В ордовикский период Земля выглядела совершенно иначе. Планету покрывали теплые моря, ледников не существовало, а климат был парниковым. В океанах обитали необычные существа: конодонты с большими глазами, трилобиты, гигантские морские скорпионы и наутилоиды с раковинами высотой в несколько метров. Именно среди этого многообразия существовали ранние предки гнатостом — челюстных позвоночных, которые долгое время не играли ведущей роли.

Первые растения только начинали осваивать побережья, а морские экосистемы были перенасыщены формами жизни, конкурировавшими за пространство и ресурсы.

Два удара по биосфере

Позднеордовикское вымирание развивалось в два этапа. Сначала планета быстро перешла от теплого климата к ледниковому. Льды покрыли значительную часть Гондваны, а мелководные моря пересохли. Затем, спустя несколько миллионов лет, климат вновь изменился — ледники растаяли, и океаны стали теплыми, бедными кислородом и насыщенными серой. Организмы, приспособившиеся к холоду, погибли, не выдержав новых условий.

Выжившие позвоночные оказались изолированы в так называемых убежищах — небольших очагах биоразнообразия, разделенных глубоководными пространствами. Именно в этих условиях челюстные позвоночные получили эволюционное преимущество.

Убежища как стартовая площадка

Авторы исследования создали новую базу данных, объединив многолетние палеонтологические сведения об ордовике и раннем силуре. Это позволило реконструировать экосистемы убежищ и количественно оценить разнообразие позвоночных.

"Мы смогли показать, как LOME напрямую привел к резкому увеличению биоразнообразия челюстноротых", — отметил соавтор работы Вахей Хагивара.

Исследователи установили, что всплески видообразования происходили спустя несколько миллионов лет после вымирания. Особенно важную роль сыграли регионы, где условия оставались относительно стабильными.

Южный Китай и путь к доминированию

Одним из таких ключевых убежищ стала территория современного Южного Китая. Именно там были обнаружены самые ранние окаменелости челюстных рыб — прямых родственников современных акул, сыгравших важную роль в формировании эволюции позвоночных.

"Они миллионы лет существовали в этих стабильных зонах, пока не приобрели способность пересекать открытый океан", — пояснил Хагивара.

Пока челюстные рыбы развивались в изоляции, их бесчелюстные родственники продолжали эволюционировать в других частях мира и еще около 40 миллионов лет доминировали в морях. Почему именно гнатостомы в итоге получили глобальное превосходство, остается открытым вопросом.

Цикл "перезагрузки разнообразия"

Исследователи считают, что массовое вымирание не уничтожило экосистемы полностью, а запустило процесс их обновления. Освободившиеся ниши заняли новые формы жизни, сохранив прежнюю структуру, но с другими участниками. Этот механизм повторялся и после других вымираний палеозоя.

"Эта работа помогает объяснить, почему развились челюсти и почему современная морская жизнь восходит именно к этим выжившим", — сказала Саллан.

Таким образом, позднеордовикская катастрофа стала не концом, а точкой перезапуска, определившей эволюционное направление жизни на сотни миллионов лет вперед.

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.
Редактор Алина Семёнова
Алина Семёнова — журналист, корреспондент новостной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные нашли на Марсе структуры речных дельт под дюнами — Бернский университет сегодня в 16:39
Красная планета скрывала синее прошлое: под песками Марса нашли очертания морского берега

Космос, планеты, Марс, океан, дельты, вода, астробиология — новые снимки и анализ ученых из Берна показывают береговую линию и масштаб древнего марсианского океана.

Читать полностью » Учёные восстановили регенерацию тканей пересадкой клеток — PNAS сегодня в 12:22
Отрубленная рука могла бы вырасти заново — тело знает как, но намеренно выключает этот механизм

Французские ученые выяснили, почему организм теряет способность к регенерации конечностей и какие эмбриональные механизмы за этим стоят.

Читать полностью » Белок Shugoshin 1 повысил качество яйцеклеток — The Guardian сегодня в 6:23
ЭКО станет эффективнее: этот метод сократит число неудачных попыток и сэкономит нервы женщинам

Британские ученые предложили метод улучшения качества яйцеклеток, который может повысить эффективность ЭКО у женщин старшего возраста, но требует дальнейшей проверки.

Читать полностью » Выбросы CO₂ сокращают годы полноценной жизни будущих поколений — GS сегодня в 2:25
Будущее укорачивается без взрывов и паники: выбросы запускают потери, которые уже нельзя отменить

Углеродные выбросы отнимают у человечества не деньги, а годы полноценной жизни. Новое исследование показывает, как климат влияет на благополучие поколений.

Читать полностью » В Аттике нашли редкую пифосную гробницу бронзового века — археолог вчера в 17:19
Ритуалы, которые не прерывались веками: от бронзового века до исторических эпох на одном берегу ручья

В Аттике археологи обнаружили редкую пифосную гробницу и ритуальную яму бронзового века, раскрывающие сложные верования и обряды древних общин.

Читать полностью » Геном шерстистого носорога восстановили из пищи волчонка – Reuters вчера в 17:04
Желудок древнего волчонка выдал главный след шерстистого носорога: последний обед раскрыл тайну исчезновения

В Сибири генетики восстановили геном шерстистого носорога по мячи из желудка 14 400‑летнего волчонка — находка в Тумате указывает на резкое вымирание при потеплении.

Читать полностью » У человека насчитывают от 22 до 33 органов чувств — The Conversation вчера в 16:54
Зрение и слух — лишь вершина айсберга: тело тайно управляет восприятием через десятки сигналов

Современная наука всё чаще ставит под сомнение идею пяти органов чувств. Исследования показывают, что человеческое восприятие гораздо сложнее и многослойнее.

Читать полностью » Человеческий язык снижает когнитивную нагрузку мозга — Nature Human Behaviour вчера в 12:02
Мы говорим слишком сложно, но мозг выбрал именно это — причина оказалась неожиданной

Почему человеческая речь далека от цифровой логики и как предсказуемость языка снижает нагрузку на мозг — новые выводы учёных о природе общения и развитии ИИ.

Читать полностью »

Новости
Еда
Макароны с тушёнкой на сковороде готовятся за 30 минут — повар
Красота и здоровье
Камень во рту: почему на зубах образуется твердый налет и что с этим делать
Туризм
Обед во Вьетнаме в среднем стоил 500 рублей на человека, рассказали путешественники
Еда
Матча из смеси урожаев дает плоскую горечь вместо умами — Chowhound
Красота и здоровье
Мозг выбирает предсказуемую боль вместо неопределённой угрозы — психолог Хериот-Мейтленд
Питомцы
Общение с кошкой снижает стресс и чувство изоляции — антрополог Паула Кальво
Авто и мото
Длительная стоянка автомобиля приводит к разряду аккумулятора — Автоэксперты
Авто и мото
Срок оплаты парковки предложили продлить до пяти дней — Госдума РФ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet