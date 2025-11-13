Экшен и моральный выбор: Колин Фаррелл в фильме братьев Руссо, где каждая сцена — испытание
Ирландский актер Колин Фаррелл, который прославился благодаря ролям в "Банши Инишерина" и "Залечь на дно в Брюгге", готовится к новой яркой роли в экшн-триллере "Ordained". За проект отвечают всемирно известные братья Руссо, что уже вызывает высокий интерес к картине среди поклонников кино и комиксов.
Сюжет и герои
Главный персонаж фильма — отец Рой Крейг, священник, который оказывается втянутым в опасный и жестокий мир мафии. Все начинается с того, что он проводит последнее причастие для умирающего главы преступного синдиката. Но события принимают неожиданный оборот: главарь выживает и решает наказать священника через своих подручных, включая наемных убийц и коррумпированных полицейских.
Несмотря на преследования, отец Рой старается оставаться верным одной из ключевых заповедей: "Не убий". Именно эта моральная дилемма придает персонажу глубину и делает его противоречивым и интересным героем для зрителя.
Источник истории
Фильм основан на одноименном комиксе от издательства Bad Idea. Его авторы — Роберт Вендитти, Тревор Хейрсайн и Дэйв Стюарт — создают историю, которая сочетает классический криминальный сюжет с элементами супергеройского повествования. Графический роман официально выйдет 10 декабря, и уже сейчас к нему приковано внимание поклонников жанра.
Продюсирование и команда
Сценарий адаптирует к экрану Дерек Колстад, известный по серии "Джон Уик". Он также выступает продюсером совместно с Динешем Шамдасани и Бенджамином Симпсоном из издательства Bad Idea. Братья Руссо, в лице компании AGBO, берут на себя продюсерскую работу, что обещает высококлассное визуальное исполнение и масштабные экшн-сцены. Помимо этого, проект поддерживают Стар и Клодин Фаррелл, представляя компанию Chapel Place.
