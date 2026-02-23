Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Малинина Опубликована сегодня в 9:48

Зелёный цветонос после цветения вводит в сомнение — спешка может лишить бутонов

После того как последние цветы орхидеи опадают, на растении остаётся длинный зелёный стебель, и именно в этот момент возникает главный вопрос. Срезать его или оставить в надежде на новое цветение? От этого решения зависит, увидите ли вы бутоны через пару месяцев или дадите растению полноценный отдых до следующего сезона. Об этом сообщает Better Homes & Gardens.

Почему время обрезки имеет значение

Речь идёт о фаленопсисе — популярной орхидее-мотыльке, которую часто выращивают дома. После завершения цветения на растении остаётся цветонос, который может быть зелёным или постепенно темнеть. Пока он сохраняет зелёный цвет, он продолжает участвовать в фотосинтезе и не является бесполезной частью растения.

"Рекомендую обрезать цветочный колос до основания или узла сразу после завершения цветения, чтобы растение могло восстановиться и вернуться к ритму цветения", — говорит ведущий садовод коллекции орхидей Smithsonian Gardens Джастин Кондрат.

Эксперт подчёркивает, что не стоит спешить с секатором. Дождитесь, пока опадёт последний цветок. Только после этого можно принимать решение о способе обрезки.

Если цветонос полностью высох и стал коричневым, его лучше удалить: такой стебель уже не приносит пользы и лишь забирает силы у растения.

Два способа обрезки: быстрый результат или отдых

Существует два основных подхода. Первый вариант подходит тем, кто хочет попробовать получить повторное цветение в текущем сезоне. Для этого зелёный цветонос укорачивают до второго узла от основания. Узлы выглядят как небольшие утолщения на стебле — именно из них могут появиться новые побеги.

"Орхидея вытолкнёт больше цветов из этих узлов", — объясняет Джастин Кондрат.

По его оценке, вероятность повторного цветения при таком способе составляет около 50%. Новые бутоны могут появиться уже через несколько месяцев. Иногда вместо цветоноса формируется "детка" — маленькая орхидея.

Второй способ — полностью срезать цветонос у основания. Это можно сделать, когда он полностью побурел, либо сразу после окончания цветения, если вы хотите дать растению паузу.

"Орхидея использует период отдыха, чтобы восстановить и восстановить энергию."

В этом случае фаленопсис сосредотачивается на развитии корней и листьев. Повторное цветение произойдёт позже — обычно через год, когда сформируется новый цветонос, но оно, как правило, бывает более обильным.

Как правильно выполнить обрезку

Для работы понадобятся острые ножницы или секатор. Инструменты необходимо продезинфицировать перед использованием, особенно если вы обрезаете несколько растений. Это помогает предотвратить распространение возможных заболеваний.

Срез делают аккуратно, не повреждая основание растения. Если выбирается метод укорачивания до узла, важно оставить небольшой отступ над вторым узлом, чтобы не травмировать ткань.

Выбор стратегии зависит от ваших ожиданий. Если хочется ускорить повторное цветение, стоит оставить часть зелёного цветоноса. Если же приоритет — долгосрочное здоровье растения и более впечатляющее цветение в будущем, лучше дать орхидее полноценный отдых.

Автор Елена Малинина
Елена Малинина — агроном (БГАУ), эксперт по растениеводству с 25-летним стажем. Специалист по адаптации плодовых культур и органическому земледелию.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

