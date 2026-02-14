Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Орхидея
Орхидея
© Public domain
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 17:49

Корни у орхидеи потемнели и стали мягкими — один промах с поливом запускает опасный процесс

Серебристо-серые корни орхидеи часто пугают владельцев: кажется, будто растение погибает. На самом деле цвет корней — это подсказка, а не приговор. Фаленопсис "говорит" через свою корневую систему, сколько ему нужно воды и в каком состоянии находится субстрат.

Как понять, живы ли корни

Здоровые корни фаленопсиса плотные и упругие. В сухом состоянии они становятся серебристо-серыми, а после полива приобретают ярко-зелёный оттенок. Это нормальный процесс: губчатая ткань веламен впитывает влагу и меняет цвет.

Если корни выглядят сморщенными и тусклыми, это чаще говорит о длительном обезвоживании, а не о гибели. Совсем другая ситуация — коричневые или чёрные, мягкие на ощупь участки. Это уже признак гниения, которое возникает из-за переувлажнения или старого, плохо дренирующего субстрата.

Регулярное наблюдение, особенно если орхидея растёт в прозрачном горшке, помогает корректировать полив без догадок.

Что означает цвет корней

Цвет — главный ориентир для ухода.

Серебристые или серые корни означают, что субстрат высох и растение готово к поливу. Это естественная фаза покоя.

Зелёные корни, особенно сразу после увлажнения, указывают на хорошую гидратацию и активную работу корневой системы.

Коричневые, тёмные или чёрные корни, особенно если они мягкие или пустые внутри, сигнализируют о повреждении. Такие участки уже не выполняют свою функцию и могут стать источником грибковых инфекций.

Правильное чтение этих сигналов помогает избежать самой распространённой ошибки — избыточного полива.

Воздушные корни — не проблема

Многие переживают, когда корни начинают "выползать" из горшка. Однако фаленопсис — эпифит, в природе он растёт на деревьях, и часть корней всегда находится на воздухе.

Если воздушных корней становится больше, это может означать, что субстрат слишком плотный или постоянно влажный, и растению не хватает кислорода. Обрезать здоровые воздушные корни не стоит — они участвуют в питании и фотосинтезе.

Когда требуется вмешательство

Пересадка нужна, если корни массово повреждены или субстрат разложился. Растение аккуратно вынимают из горшка, очищают от старой коры и осматривают.

Повреждённые корни удаляют стерильным инструментом, оставляя только плотные и живые ткани. Затем орхидею пересаживают в свежую, хорошо дренируемую кору. После процедуры полив откладывают на несколько дней, чтобы срезы успели подсохнуть.

Как избежать проблем в будущем

Основное правило — поливать только тогда, когда корни снова стали серебристыми, а горшок ощутимо лёгким. Субстрат рекомендуется менять каждые 12-24 месяца, поскольку со временем он теряет воздухопроницаемость.

Хорошее освещение, умеренная влажность и циркуляция воздуха также поддерживают здоровье корней. Сильная корневая система — залог стабильного роста и регулярного цветения.

Умение "читать" корни позволяет ухаживать за орхидеей осознанно. Серебристый цвет — это не повод для паники, а сигнал о том, что растение ждёт правильного полива.

Автор Елена Малинина
Елена Малинина — агроном (БГАУ), эксперт по растениеводству с 25-летним стажем. Специалист по адаптации плодовых культур и органическому земледелию.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Аквариум, туман и постоянный уход: обратная сторона идеи завести растение-мухоловку вчера в 14:19

Цветовод Татьяна Жашкова объяснила NewsInfo сложности выращивания в домашних условиях растений -хищников.

Читать полностью » Подорожник подсказал реакцию почвы — дачники удивляются простому признаку вчера в 9:25

Узнайте, как природа подсказывает о состоянии вашей почвы: мох, деревья и простые тесты помогут!

Читать полностью » Рассаду держат в заложниках календаря: как страх ошибиться лишает дачников раннего урожая 12.02.2026 в 18:41

Садовод объяснила, почему лунный календарь не гарантирует урожай и как из-за него можно упустить важные сроки посева.

Читать полностью » Поливал эвкалипт 12.02.2026 в 17:58

Эвкалипт выглядит эффектно и неприхотливо, но требует правильного света и полива: как ухаживать за растением, чтобы оно оставалось здоровым и ароматным.

Читать полностью » Фламинго-аглаонема теряет яркий цвет зимой — растение запускает скрытый механизм выживания 12.02.2026 в 14:32

Розовая аглаонема вдруг зеленеет? Это не болезнь, а реакция на условия: как свет, температура и влажность влияют на окраску листьев и как вернуть яркий цвет.

Читать полностью » Тонкие листья и слабые стебли: когда рассада намекает на нехватку питания 12.02.2026 в 13:55

Агроном Владимир Викулов рассказал NewsInfo, в каком случае рассаду действительно нужно подкармливать.

Читать полностью » Рассада вытянулась и зацвела на подоконнике — стало понятно, где был просчёт 11.02.2026 в 15:29

Слишком ранний посев рассады в помещении может обернуться слабыми и больными растениями — как распознать проблему и помочь всходам без потери урожая.

Читать полностью » Семена упорно не всходили — оказалось, всё портил один 11.02.2026 в 10:59

Даже качественные семена могут не взойти из-за условий и ошибок подготовки. Эксперт объяснила, почему народные методы не работают и что действительно помогает рассаде.

Читать полностью »

Новости
Наука
В Китае найден динозавр с полыми шипами — игуанодонтии оказались совсем не такими, как мы думали
Еда
Вернула курицу в сковороду к соусу — через 30 минут вышло блюдо, которое просят повторить
Недвижимость
Стиль Grandmillennial вытесняет минимализм — дома наполняются узорами и тёплым светом
Питомцы
Просторный участок для собаки оказался переоценён — без этого питомец всё равно страдает
Недвижимость
Серый интерьер теряет влияние: насыщенные цвета и ручная работа меняют настроение квартиры
Наука
Физики открыли альтермагнетизм: магниты научились работать без постоянного поля
Еда
Беру муку и кабачок — за 30 минут получаю ужин без мяса, который исчезает со стола первым
Красота и здоровье
Менопауза меняет мозг — сканирование показало тревожные сдвиги в памяти и настроении
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet