Иван Трухин Опубликована сегодня в 15:14

Орхидея перестала выпускать цветонос — добавила в горшок кухонный "порошок": бутоны пошли один за другим

Орхидея перестала цвести, хотя вы исправно поливаете и держите её на свету? Часто причина кроется не в уходе, а в нехватке определённых питательных веществ. Неожиданное решение может скрываться прямо на кухне — в том, что обычно отправляется в мусор. Об этом сообщает lamidesjardins. maison-travaux.

Почему орхидея "капризничает"

Фаленопсисы и другие популярные орхидеи нуждаются не только в правильном освещении и умеренном поливе, но и в точном балансе микроэлементов. Для формирования новых цветоносов растению особенно важны фосфор, кальций и магний.

Эксперты отмечают, что натуральные источники этих элементов могут поддержать цветение без применения агрессивных химических удобрений. В частности, внимание привлекают высушенные куриные кости, переработанные в костную муку.

"Сушёные куриные кости могут быть невероятный источник кальция и магния для ваших орхидей.", — объяснили специалисты Orchid Republic.

Костная мука также богата фосфором — элементом, который отвечает за формирование бутонов и крепких цветоносов. Медленное высвобождение питательных веществ позволяет поддерживать растение мягко и постепенно.

Как приготовить домашнее удобрение

Чтобы использовать кухонные остатки безопасно, кости необходимо тщательно очистить от мяса и жира. Затем их сушат 24-48 часов до полного удаления влаги. После этого кости измельчают до состояния мелкого порошка.

Основные шаги:

  1. Высушить кости в течение 1-2 суток.
  2. Измельчить их до консистенции мелкой костной муки.
  3. Добавить небольшую щепотку в субстрат орхидеи.

Некоторые специалисты предлагают усилить смесь дополнительными компонентами.

"Добавьте листья зелёного чая для азота. Добавьте молоко, который обеспечивает естественный азот, калий и фосфор. Добавьте чайную ложку патоки, — рекомендуют эксперты. — Перемешайте Осторожно, пока смесь не станет коричневой. Налейте рисовую воду, содержащую следы ниацина, Рибофлавин и тиамин, которые нужны орхидеям".

После приготовления раствор разводят чистой водой комнатной температуры в равных пропорциях.

Как правильно применять

Подкормку используют не чаще одного раза в месяц в период активного роста — когда появляются новые листья или корни. Важно поливать только субстрат, избегая попадания жидкости в центр розетки листьев, чтобы предотвратить загнивание.

Специалисты подчёркивают, что с удобрениями важно соблюдать меру. Слишком высокая концентрация или частое применение могут повредить корни. Лучше внести немного меньше, чем перекормить растение.

Домашнее удобрение из костной муки можно сочетать с другими мягкими натуральными подкормками, например, водой после промывания риса. Такой подход помогает поддерживать баланс и стимулировать повторное цветение без лишнего стресса для растения.

При аккуратном применении этот простой кухонный ингредиент способен помочь орхидее восстановить силы и снова порадовать пышными цветами.

