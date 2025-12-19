Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Косатки в океане
Косатки в океане
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 8:50

Они не нападают на людей, но лодки уходят ко дну: странное поведение косаток вышло из-под контроля

Более 670 контактов косаток с лодками зафиксировали с 2020 года — учёные

У берегов Португалии произошла встреча, которая заставила многих моряков по-новому взглянуть на поведение косаток. Стая морских хищников повредила два парусных судна, одно из которых затонуло прямо на глазах у пассажиров. Люди не пострадали, но сам эпизод вновь вызвал тревогу и споры о том, насколько эти животные опасны для человека. Об этом сообщает IBTimes UK.

Столкновение у берегов Кашкайша

Инцидент произошёл неподалёку от Кашкайша. На борту одной из яхт находились пять человек, когда косатки начали методично бить по корпусу и рулю судна. Пассажиров эвакуировали на туристический катер, оказавшийся поблизости. Уже с безопасного расстояния люди наблюдали, как их яхта медленно уходит под воду.

Позднее в тот же день, предположительно та же группа косаток атаковала второй парусник в этом районе. Четыре человека были спасены без травм, однако судно получило серьёзные повреждения. В операции участвовали поисково-спасательные службы Лиссабона и Кашкайша.

Почему подобных случаев становится больше

С мая 2020 года у берегов Испании, Португалии и в Гибралтарском проливе зафиксировано более 673 эпизодов взаимодействия косаток с судами. Учёные отмечают, что речь идёт не о случайных встречах, а о поведении конкретной популяции иберийских косаток. Исследования показывают, что разные группы этих животных выбирают собственные маршруты миграции и модели поведения, о чём ранее рассказывали специалисты, изучающие миграции косаток.

Морские власти признают, что такие контакты сложно прогнозировать, а рост их числа требует пересмотра рекомендаций для судоходства в регионе.

Игра или агрессия

Учёные до сих пор спорят о мотивах этих атак. Часть специалистов уверена, что косатки не проявляют агрессии, а ведут себя игриво, исследуя движущийся объект.

"Я больше склоняюсь к тому, что это было игривое взаимодействие. Когда четырёхтонное животное играет с парусной лодкой, людям на борту кажется, что на них нападают, но если посмотреть на их движения под водой, то это выглядит как игра", — сказал доктор Хавьер Альмуния из фонда Loro Parque в интервью The Independent.

Схожую позицию занимает исследователь Рено де Стефанис, который много лет наблюдает за иберийскими косатками.

"После трёх лет работы с этими косатками я могу сказать, что для них это игра. Для них море — это скука смертная. Детям нужно во что-то играть. Косатки такие же", — отметил он.

Опасная сила без намерения

Даже при отсутствии злого умысла косатки остаются крайне мощными животными. Взрослые особи могут весить до четырёх тонн, и одного удара достаточно, чтобы повредить корпус небольшой яхты. Эксперты подчёркивают, что подобные ситуации напоминают столкновение судна с подводной преградой.

Подобное переосмысление роли морских хищников уже происходило и с другими видами. Например, отношение людей к акулам постепенно смещается от страха к более взвешенному восприятию их роли в океане и оценке реальных рисков, связанных с морскими хищниками.

Насколько косатки опасны для человека

Специалисты подчёркивают, что дикие косатки крайне редко причиняют вред людям. Человек не входит в их рацион, а высокий интеллект позволяет отличать его от добычи. В ряде популяций даже существуют устойчивые поведенческие модели, исключающие нападения на людей.

При этом риски полностью не исчезают. Испуг или неосторожные действия со стороны человека могут привести к опасной ситуации, особенно если речь идёт о небольших судах.

Как снизить вероятность столкновений

Эксперты советуют держаться подальше от косаток и не пытаться взаимодействовать с ними. В 2022 году власти Испании рекомендовали судам идти ближе к берегу, на глубине около 30 метров. По словам де Стефаниса, эта мера позволила сократить число инцидентов примерно на 80 %.

Рост числа сообщений из Португалии и Испании показывает, что встречи с косатками остаются непредсказуемыми. Исследователи продолжают наблюдать за ситуацией, а морякам рекомендуют учитывать присутствие этих животных при планировании маршрутов.

