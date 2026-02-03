Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 9:56

Космос перестал быть коммуналкой: орбита перестаёт быть нейтральной и становится опасно тесной

Орбитальная инфраструктура перестала ограничиваться одной станцией — BGR

Когда речь заходит о жизни человека на орбите, в воображении почти всегда возникает Международная космическая станция. Однако сегодня она уже не единственный обитаемый объект в космосе, а лишь часть более сложной системы. Всё больше стран и частных компаний создают собственные станции, меняя привычную картину пилотируемых полётов. Об этом сообщает издание BGR.

Орбитальная инфраструктура перестаёт быть уникальной

МКС десятилетиями оставалась символом международного сотрудничества и научного прогресса. Но с ростом числа спутников и аппаратов низкая околоземная орбита становится всё более загруженной. Это усиливает риски аварий и подчёркивает проблему космической безопасности, особенно на фоне сценариев, при которых один сбой способен запустить эффект цепных столкновений спутников.
В этих условиях государства и компании всё чаще говорят о необходимости распределённого присутствия человека в космосе. Речь идёт не о замене МКС, а о формировании сети станций с разными задачами и сроками эксплуатации.

Тяньгун как национальный орбитальный форпост

Китайская станция "Тяньгун" уже функционирует на низкой околоземной орбите и построена по модульному принципу. В её состав входят жилой модуль "Тяньхэ" и два научных блока — "Вэньтянь" и "Мэнтянь". Станция рассчитана на длительное присутствие экипажей и проведение экспериментов в области медицины, биологии и материаловедения.
Особое внимание уделяется условиям жизни тайконавтов. Освещение имитирует суточный цикл, а системы жизнеобеспечения поддерживают среду, близкую к земной. Это важно, поскольку микрогравитация влияет на организм сильнее, чем кажется, включая изменения в работе мозга и вестибулярной системы, которые уже фиксировались у астронавтов после длительных миссий на орбите.
Практика эксплуатации станции показала и уязвимость таких объектов: даже небольшие повреждения от космического мусора требуют оперативных решений и резервных сценариев возвращения экипажа.

Haven-1 и коммерческий поворот

Параллельно с государственными программами развивается коммерческий сегмент. Проект Haven-1 должен стать первой частной космической станцией, рассчитанной на краткосрочные миссии. Она будет компактной и сможет принимать до четырёх человек одновременно.
Станцию планируют использовать как демонстрационную платформу для отработки технологий будущих орбитальных комплексов. В перспективе подобные проекты могут сыграть ключевую роль в борьбе за контроль над низкой орбитой, особенно на фоне того, что Китай уже заявил о планах масштабного наращивания спутниковых группировок и участия в гонке за низкую орбиту.
Для бизнеса Haven-1 открывает доступ к экспериментам и производству в условиях микрогравитации без участия государственных программ.

Gateway — следующий рубеж за орбитой Земли

За пределами околоземного пространства формируется проект Gateway — лунная орбитальная станция в рамках программы "Артемида". Она будет вращаться вокруг Луны и обеспечивать поддержку миссий на её поверхность.
Gateway задуман как международный проект и будет значительно меньше МКС. Его роль — логистика, научные исследования и подготовка к более дальним полётам. В перспективе станция может стать отправной точкой для экспедиций к Марсу.

Появление сразу нескольких станций показывает, что пилотируемый космос входит в новую фазу. Человечество отходит от единственного орбитального дома и создаёт более гибкую и устойчивую систему присутствия за пределами Земли. Это открывает новые возможности для науки и бизнеса, одновременно повышая требования к безопасности и координации на орбите.

Автор Алексей Морозов
Алексей Морозов — астроном, выпускник СПбГУ. Более 10 лет опыта в сфере наблюдательной астрономии. Эксперт по небесной механике, эволюции звезд и экзопланетам.

