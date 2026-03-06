Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Опубликована сегодня в 14:08

Космический эвакуатор на низком старте: Европа готовит роботов для спасения мертвых спутников

В холодном воздухе мартовского утра 2026 года, когда термометр едва перевалил за минус пять, на парижской выставке аэрокосмических инноваций инженеры Thales Alenia Space развернули макет орбитального ремонтника. Запах свежей смазки и озона от демонстрационных панелей витал в зале, а на экранах мигали симуляции: роботизированная рука аккуратно захватывает спутник, словно механический хирург в невесомости. Проблема назрела давно — орбита Земли кишит почти 15 тысячами спутников, чья общая стоимость исчисляется миллиардами евро, но без обслуживания они превращаются в дрейфующий мусор, угрожая всему трафику.

Европа бросает вызов: к 2028 году запустить первых "космических эвакуаторов", способных дозаправлять, ремонтировать и даже перетаскивать аппараты на безопасные орбиты. Это не фантазия, а план, где робот с механической рукой будет маневрировать в миллиметровой точности, используя захваты на стандартных кольцах 75% спутников. Представьте: вместо запуска нового за сотни миллионов — починка старого на месте, экономия ресурсов и шаг к устойчивому космосу.

"Орбитальный ремонт — это как буксировка грузовика на скоростной трассе: робот должен подойти с точностью до сантиметра, учитывая гравитационные вихри и микроперемещения. Thales Alenia Space уже тестирует захваты в вакуумных камерах, и первые миссии EROSS покажут, как это работает на геостационарной орбите."

эксперт в области астрономии, научный обозреватель космических исследований Алексей Морозов

Космические эвакуаторы: как роботы захватят спутники

Робот Thales Alenia Space — это не просто дрон с клешней, а автономный сервисный модуль, оснащенный сенсорами для навигации в рое орбитальных объектов. Он подлетает к цели, фиксирует интерфейс захвата — те самые прочные кольца на корпусе, — и приступает к инспекции. Дозаправка топлива или замена солнечных панелей? Всё в программе. Аналогия проста: представьте гравитацию как невидимый океанский ток, где спутник качается на волнах, а робот — акулой, которая должна синхронизироваться с ритмом, не создавая столкновений.

Демонстрация EROSS уже прошла наземные тесты: приближение, захват, симуляция ремонта. К 2028 году полетит прототип, способный работать на высоте 36 тысяч километров. Это революция, ведь сейчас сломанный спутник — билет в "орбиту-помойку", где он десятилетиями рискует вызвать цепную реакцию Кассади Клаузер. Успех продлит жизнь телеком-аппаратам на годы, сэкономив миллиарды.

Рынок услуг и лабиринт инженерных вызовов

Спрос растет: геостационарные спутники телекомов — идеальные клиенты. Запуск нового стоит как флотилия, ремонт — в разы дешевле. Но рынок пока гипотетический: "курица или яйцо", как отметили разработчики. Инженеры ExoTrail решают загадку нестандартных конструкций, фокусируясь на универсальных захватах. Будущее? Через десятилетия такие роботы станут флотом, обслуживающим созвездия вроде Starlink, меняя экономику космоса радикально.

"Нормативка — ключевой барьер: ремонт чужого спутника требует четких протоколов ответственности. ЕС продвигает космическое право, где страховка и траектории фиксируются заранее, как в авиации. Без этого глобальный флот роботов останется на бумаге."

эксперт в области астрономии, аналитик космических и астрофизических исследований Наталья Орлова

Технически — вызовы гравитационных маневров и автономии ИИ. Роботы учатся на моделях, где орбита — лабиринт с тысячами траекторий, и ошибка стоит катастрофы.

Юридические барьеры и глобальное сотрудничество

Кто виноват, если ремонтник заденет спутник? Ответственность делят по Космическому договору ООН, но нужны детали. ЕС и партнеры вроде ExoTrail лоббируют стандарты: лицензии, страховки, совместные протоколы. Это командная игра, где Thales лидирует, а рынок расцветет при глобальном консенсусе.

FAQ: ответы на ваши вопросы

Когда полетит первый робот? Демонстрация Thales — в 2028 на геостационарке.

Сколько стоит ремонт? В десятки раз дешевле запуска — от 10-50 млн евро за миссию.

Риск мусора уменьшится? Да, продление жизни спутников очистит орбиту от 20-30% хлама.

Проверено экспертом: астрономия, космические исследования Алексей Морозов и Наталья Орлова

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

