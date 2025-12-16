Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Два спутника в космосе
Два спутника в космосе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License
Главная / Наука
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 19:48

Небо превращается в минное поле: спутниковые мегасети грозят каскадом катастроф

Опасные сближения спутников происходят каждые 22 секунды подсчитали физики

Почти незаметные для глаза процессы в околоземном пространстве способны превратить орбиту в поле для цепной реакции катастроф. Исследователи предупреждают: с каждым годом риск столкновения спутников растёт, а влияние солнечной активности может стать последним толчком для обрушения всей системы. Об этом сообщает телеканал Nauka ТV.

Опасное соседство

Сегодня вокруг Земли вращаются десятки тысяч аппаратов. По расчётам учёных, каждые 22 секунды происходит опасное сближение между двумя спутниками на расстояние менее километра. Особенно насыщена орбита мегасозвездий: для Starlink такие встречи случаются раз в 11 минут. Чтобы избежать аварий, каждый спутник вынужден выполнять в среднем 41 манёвр в год, корректируя траекторию и расходуя топливо.

На первый взгляд это кажется управляемым процессом. Но специалисты знают: именно "крайние случаи" становятся причиной системных сбоев. В космосе ими нередко оказываются солнечные бури, способные нарушить баланс даже самой точной навигации.

Угроза с поверхности Солнца

Солнечные вспышки нагревают верхние слои атмосферы, увеличивая её плотность и сопротивление движению аппаратов. В результате спутники тратят больше энергии, а расчёт их положения становится менее точным. Так, во время супершторма Гэннон в мае 2024 года более половины аппаратов на низких орбитах были вынуждены выполнить дополнительные манёвры, чтобы избежать столкновений.

Не менее серьёзна и вторая угроза — повреждение навигационных и коммуникационных систем. Потеряв связь с центром управления, спутник становится "слепым" и не способен уклониться от другого объекта. В сочетании с повышенным сопротивлением атмосферы это создаёт условия для мгновенной аварии.

Синдром Кесслера и "часы катастрофы"

Такое развитие событий ведёт к феномену, известному как синдром Кесслера: после столкновения обломки порождают новые, делая орбиту непригодной для дальнейших запусков. Чтобы оценить, насколько близка подобная ситуация, авторы исследования предложили показатель CRASH Clock - "часы реализации столкновения и значительного ущерба".

По данным за июнь 2025 года, если операторы потеряют возможность отдавать команды, крупная авария на орбите произойдёт через 2,8 дня. Для сравнения: в 2018 году этот срок составлял 121 день. Даже одни сутки потери контроля увеличивают вероятность катастрофического столкновения до 30 процентов.

Когда "карточный домик" рушится

Проблема в том, что солнечные бури почти невозможно предсказать заранее. Предупреждение может поступить лишь за день-два, и даже в этом случае человечество ограничено в возможностях реагирования. Атмосферная турбулентность требует непрерывного контроля и быстрой коррекции орбит, но если системы связи выйдут из строя, времени на восстановление останется считанные дни.

История уже знает пример мощнейшего возмущения — Событие Кэррингтона 1859 года. Если подобный шторм повторится сегодня, человечество рискует утратить контроль над спутниковой инфраструктурой на срок, превышающий три дня. Это может навсегда изменить наши возможности в космосе, превратив орбиту в опасную зону и надолго прикрепив цивилизацию к Земле.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Появление следующих комет над Землей сложно прогнозировать — астроном Богачев сегодня в 12:13
Яркие кометы возвращаются внезапно: когда землянам ждать повторения 3I/ATLAS

Астроном Сергей Богачев рассказал NewsInfo можно ли ожидать появления новых ярких комет в ближайшие годы.

Читать полностью » Обнаружены 30 горячих Юпитеров с несоответствием теории орбит — Science Daily сегодня в 11:31
Планеты сбежали из своих орбит, и это не случайность — миграция открыла новую тайну

Учёные из Токийского университета нашли способ различить типы миграции горячих Юпитеров и доказали, что часть из них сформировалась в протопланетных дисках, а не через гравитационные столкновения.

Читать полностью » Под Бермудами нашли аномальный слой пород толщиной 20 км — Фрейзер сегодня в 9:39
Бермудский треугольник может отдыхать: настоящая сенсация скрыта глубоко под океаническим дном

Под Бермудскими островами нашли необычный 20-километровый слой пород. Он может объяснить, почему океанское дно здесь приподнято, хотя вулканы молчат.

Читать полностью » На экзопланете обнаружили ветры со скоростью до 70 000 км в час — Nature сегодня в 7:13
Ад в 900 световых годах от Земли: на этой планете идёт дождь из испаряющегося металла

В 900 световых годах от Земли обнаружен мир с металлическими ветрами и рекордными скоростями. Почему климат этой экзопланеты ломает теории и что это даёт науке.

Читать полностью » Генетика и археология раскрывают тайну висячих гробов Южного Китая и Таиланда — National Geographic сегодня в 5:59
Парящие гроба и генетическая мозаика: как древние обряды скрывают секреты миграций и смешений народов

Генетики раскрыли тайну висячих гробов: древний обряд оказался напрямую связан с современным народом Бо и проследил путь миграций от побережья Китая до гор Юньнани и Таиланда.

Читать полностью » Бессонница уменьшает число циркулирующих NK-клеток — Университет Таиба сегодня в 3:25
Бессонные ночи превращают защитные клетки в тени самих себя: тело подаёт сигналы, которые многие игнорируют

Новое исследование показывает, как тревожность и бессонница незаметно влияют на работу иммунитета, отражаясь на количестве ключевых защитных клеток организма.

Читать полностью » Теплые атмосферные реки участились в Антарктиде — Городецкая сегодня в 1:09
Снег, который опаснее дождя: парадоксальное открытие о том, как осадки губят ледники

Атмосферные реки всё чаще достигают Антарктиды, принося тепло и влагу. Учёные объясняют, как эти редкие явления меняют лёд и климат континента.

Читать полностью » Физики впервые зафиксировали отражение электромагнитных волн во времени — NP вчера в 23:46
Временные отражения оказались пугающе нелогичными: мозг отказывается это принимать

Физики впервые экспериментально подтвердили временные отражения — эффект, при котором волны отражаются во времени и меняют частоту.

Читать полностью »

Новости
Наука
Новый телескоп NASA откроет скрытые области Млечного Пути — астрономы
Красота и здоровье
В новой коллекции Tom Ford изменилась форма стика помады — Into The Gloss
Дом
OLED-телевизор прерывает сервисные циклы при отключении питания —
Общество
Вирус гриппа H3N2 выявлен у 80 процентов заболевших — врачи Ростова
Садоводство
Орхидеи перестают цвести из-за ошибок в освещении — цветоводы
Россия
В Госдуме поддержали решение Верховного суда по делу Ларисы Долиной — депутат Нилов
Спорт и фитнес
Боль в голени чаще возникает у бегунов при перегрузке мышц — врачи
Туризм
Жители Тулы получат прямые рейсы в Иорданию с декабря — Интерфакс
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet