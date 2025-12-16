Небо превращается в минное поле: спутниковые мегасети грозят каскадом катастроф

Почти незаметные для глаза процессы в околоземном пространстве способны превратить орбиту в поле для цепной реакции катастроф. Исследователи предупреждают: с каждым годом риск столкновения спутников растёт, а влияние солнечной активности может стать последним толчком для обрушения всей системы. Об этом сообщает телеканал Nauka ТV.

Опасное соседство

Сегодня вокруг Земли вращаются десятки тысяч аппаратов. По расчётам учёных, каждые 22 секунды происходит опасное сближение между двумя спутниками на расстояние менее километра. Особенно насыщена орбита мегасозвездий: для Starlink такие встречи случаются раз в 11 минут. Чтобы избежать аварий, каждый спутник вынужден выполнять в среднем 41 манёвр в год, корректируя траекторию и расходуя топливо.

На первый взгляд это кажется управляемым процессом. Но специалисты знают: именно "крайние случаи" становятся причиной системных сбоев. В космосе ими нередко оказываются солнечные бури, способные нарушить баланс даже самой точной навигации.

Угроза с поверхности Солнца

Солнечные вспышки нагревают верхние слои атмосферы, увеличивая её плотность и сопротивление движению аппаратов. В результате спутники тратят больше энергии, а расчёт их положения становится менее точным. Так, во время супершторма Гэннон в мае 2024 года более половины аппаратов на низких орбитах были вынуждены выполнить дополнительные манёвры, чтобы избежать столкновений.

Не менее серьёзна и вторая угроза — повреждение навигационных и коммуникационных систем. Потеряв связь с центром управления, спутник становится "слепым" и не способен уклониться от другого объекта. В сочетании с повышенным сопротивлением атмосферы это создаёт условия для мгновенной аварии.

Синдром Кесслера и "часы катастрофы"

Такое развитие событий ведёт к феномену, известному как синдром Кесслера: после столкновения обломки порождают новые, делая орбиту непригодной для дальнейших запусков. Чтобы оценить, насколько близка подобная ситуация, авторы исследования предложили показатель CRASH Clock - "часы реализации столкновения и значительного ущерба".

По данным за июнь 2025 года, если операторы потеряют возможность отдавать команды, крупная авария на орбите произойдёт через 2,8 дня. Для сравнения: в 2018 году этот срок составлял 121 день. Даже одни сутки потери контроля увеличивают вероятность катастрофического столкновения до 30 процентов.

Когда "карточный домик" рушится

Проблема в том, что солнечные бури почти невозможно предсказать заранее. Предупреждение может поступить лишь за день-два, и даже в этом случае человечество ограничено в возможностях реагирования. Атмосферная турбулентность требует непрерывного контроля и быстрой коррекции орбит, но если системы связи выйдут из строя, времени на восстановление останется считанные дни.

История уже знает пример мощнейшего возмущения — Событие Кэррингтона 1859 года. Если подобный шторм повторится сегодня, человечество рискует утратить контроль над спутниковой инфраструктурой на срок, превышающий три дня. Это может навсегда изменить наши возможности в космосе, превратив орбиту в опасную зону и надолго прикрепив цивилизацию к Земле.