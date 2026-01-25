Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
МКС
МКС
© flickr.com by NASA/Crew-2 is licensed under public domain
Главная / Наука
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 11:08

Солнечная буря разогревает атмосферу и ломает расчёты: спутники начинают "плыть" и толкаться на орбите

Солнечная буря может вызвать первое крупное столкновение спутников — Universe Today

Плотность спутников на низкой околоземной орбите растёт так быстро, что привычная "подстраховка манёврами" превращается в тонкую игру на грани. Достаточно краткого сбоя управления, чтобы цепочка опасных сближений стала практически неуправляемой. Учёные предупреждают: мощная солнечная буря способна за считаные дни подтолкнуть систему к первому крупному столкновению. Об этом сообщает Universe Today.

Орбита, где "почти столкновения" стали рутиной

Авторы свежего исследования называют современную орбитальную среду "карточным домиком" — из-за её внутренней хрупкости. По их расчётам, в мегасозвездиях на низкой орбите близкие сближения (когда два аппарата проходят менее чем в километре друг от друга) происходят примерно раз в 22 секунды. В одной только системе Starlink такие встречи фиксируются примерно каждые 11 минут, и это требует постоянной работы автоматики и диспетчеров.

Чтобы не превращать "почти столкновения" в реальные, спутникам приходится регулярно менять траектории. Для аппаратов Starlink средняя нагрузка — десятки коррекций в год на один спутник. Пока связь и навигация работают штатно, такая схема выглядит контролируемой. Проблема начинается там, где появляются экстремальные внешние факторы.

Чем солнечные бури опасны для мегасозвездий

Солнечные бури бьют по спутникам сразу с двух сторон. Во-первых, они разогревают верхние слои атмосферы: воздух расширяется, сопротивление растёт, а орбиты начинают "плыть" сильнее, чем обычно. В таких условиях точнее предсказывать положение аппаратов сложнее, и спутникам нужно чаще тратить топливо, чтобы удерживать высоту и разводить траектории.

Во-вторых, буря способна ухудшить работу навигации и связи. Если аппарат теряет возможность принимать команды или корректно определять своё положение, он может не выполнить манёвр уклонения. Когда это накладывается на повышенное сопротивление и растущую неопределённость орбит, риск реального столкновения резко увеличивается.

Показательный пример — сильная геомагнитная буря в мае 2024 года (шторм Гэннона): исследования её последствий отмечали, что прогнозы силы и длительности события могли заметно "промахиваться" даже за сутки, а операторам приходилось оперативно реагировать на неожиданное усиление торможения в атмосфере. Именно дефицит времени на подготовку делает такие эпизоды особенно неприятными.

"CRASH Clock": сколько остаётся времени при потере контроля

Чтобы измерять, насколько орбитальная система "напряжена", исследователи предложили новый индикатор — CRASH Clock (Collision Realization and Significant Harm). Он показывает, через какое время произойдёт катастрофическое столкновение, если спутники массово перестанут выполнять уклоняющие манёвры или резко ухудшится ситуационная осведомлённость операторов.

По оценке на июнь 2025 года этот срок составляет около 2,8 дня. Для сравнения, в 2018 году — до эпохи мегасозвездий — аналогичный расчёт давал примерно 121 день. Авторы также указывают: даже сутки "слепоты" и отсутствия команд могут заметно повысить вероятность тяжёлого инцидента, который затем станет стартовой точкой длительного каскада обломков, известного как синдром Кесслера.

Исторический фон у этой угрозы тоже есть: в 1859 году произошёл "событие Каррингтона" — крайне мощная солнечная буря, и специалисты давно обсуждают, что её повтор в современную эпоху мог бы надолго осложнить управление космической инфраструктурой. На фоне плотной орбитальной "застройки" цена такого сценария становится куда выше, чем ещё десять лет назад.

Автор Наталья Орлова
Наталья Орлова — астрофизик (МГУ), эксперт ГАИШ МГУ с 14-летним стажем. Специалист по исследованию переменных звезд и фотометрии. Исследователь сверхновых.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные допустили возможность глубокой спячки у человека – Biological Reviews 23.01.2026 в 17:50
Медвежий режим для людей уже существует: спячка реальна, но организм платит слишком дорого

Возможна ли человеческая спячка и зачем она нужна медицине и космосу? Учёные изучают опыт животных и ищут границы метаболизма человека.

Читать полностью » Европа готовит запуск спутников с материковых космодромов — SpaceNews 23.01.2026 в 16:40
Европа рискует превратить космодромы в памятники несбывшихся амбиций: деньги вложены, результат завис

Европа готовится к запускам спутников с материка, но одной инфраструктуры недостаточно. Почему без операторов запусков космодромы не станут точкой роста.

Читать полностью » Радиационную бурю признали самой мощной с октября 2003 года — NOAA 23.01.2026 в 16:25
Спутники начали “слепнуть” и терять данные: солнечная радиационная буря показала опасную сторону

Земля пережила редкую солнечную радиационную бурю уровня S4 — самую мощную с 2003 года. Почему она опасна для спутников, но безвредна для людей.

Читать полностью » Интрига вокруг Нефертити вновь обострилась: что археологи могут найти вместо гробницы 23.01.2026 в 13:35

Египтолог Роман Орехов объяснил NewsInfo, почему заявления о скором открытии гробницы Нефертити вызывают вопросы.

Читать полностью » Айсберг A-23A начал дрейфовать на север после многолетней стоянки — NASA 23.01.2026 в 12:24
Гигантский айсберг у Антарктиды внезапно стал тёмно-синим: спутники показали тревожный знак

Спутниковые снимки показали, что айсберг A-23A в Антарктиде стал чёрнильно-синим: следы талой воды, трещины и гидрофрактура — финальная фаза распада.

Читать полностью » Средства от блох для питомцев уничтожили навозных насекомых — ETC 23.01.2026 в 10:25
Домашний уход с побочным эффектом: борьба с блохами оборачивается ударом по природе

Препараты от блох и клещей для домашних животных могут незаметно влиять на насекомых и экосистемы, выходя далеко за рамки ветеринарии.

Читать полностью » Ученые заложили ледяные керны в хранилище на станции Конкордия — Popular Mechanics 23.01.2026 в 9:56
Антарктида стала сейфом человечества: в лёд прячут информацию, которую мы можем потерять навсегда

Ледники исчезают быстрее прогнозов, и ученые создают ледяное хранилище в Антарктиде, чтобы сохранить климатические данные для будущих поколений.

Читать полностью » Кенгуру весом около 250 килограммов могли совершать прыжки — Scientific Reports 23.01.2026 в 8:33
Гравитация проиграла в ледниковом периоде: гигантские кенгуру сделали то, что считали невозможным

Гигантские кенгуру ледникового периода оказались подвижнее, чем считалось: новые данные показывают, как анатомия позволяла им прыгать и ходить.

Читать полностью »

Новости
Еда
Яблочное пюре добавляет влаги говяжьему жаркому — Tasting Table
Туризм
Однодневные поездки помогли женщине справиться с бессонницей — турэксперты
Спорт и фитнес
Приседание со штангой задействует ягодицы, бедра, спину и кор — тренеры
Спорт и фитнес
Регулярнаяй йога и пилатес улучшают качество сна — UOL
Питомцы
Лакомства формируют у собаки позитив к прогулкам в дождь — киноло гПаттердейл
Авто и мото
Hyundai разрабатывает пикап со съёмными дверями — Autoblog
Еда
Щепотка мускатного ореха делает шпинат ароматнее — Chowhound
Дом
Антисептик для белья добавляют только на этапе полоскания — Мэри Леверетт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet