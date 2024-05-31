Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с поддержкой экс-президента Дональда Трампа.
Орбан призвал Трампа продолжать борьбу несмотря на обвинения и назвал экс-президента США человеком чести.
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Белоусов: Запад затягивает украинский конфликт
Западные государства, поставляя вооружение в Киев, предоставляя разведывательные сведения и тренируя вооруженные силы Украины, активизируют и продлевают вооруженное противостояние в этой стране, отметил глава министерства обороны Российской Федерации, Андрей Белоусов.
Белоусов: США совместно с союзниками разрушает мировую безопасность
Главным негативным фактором для обстановки в военно-политической сфере в регионах, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности, является разрушительная деятельность Соединенных Штатов и их союзников, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
ГД: доработка законов о запрете пропаганды наркотиков пройдёт без перегибов
Крашенинников подчеркнул, что наркотики — безусловное зло.
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