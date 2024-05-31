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Премьер-министр Венгрии Орбан поддержал Трампа
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 9:50

Премьер-министр Венгрии Орбан поддержал Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с поддержкой экс-президента Дональда Трампа.

Орбан призвал Трампа продолжать борьбу несмотря на обвинения и назвал экс-президента США человеком чести.

Фото: www.flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license) ﻿

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