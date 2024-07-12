Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не сообщал Владимиру Путину о своем намерении встретиться с Дональдом Трампом.
При общении с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, информировал ли Орбан Путина о планах встретиться с Трампом в Вашингтоне и передавал ли президент России какое-либо послание через венгерского премьера.
Песков ответил отрицательно на оба вопроса, уточнив, что Орбан не сообщал Путину о своих планах, и никаких посланий, ни письменных, ни устных, через него не передавалось.
Фото: From Wikimedia Commons/ Пресс-служба Президента Российской Федерации
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