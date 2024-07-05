Поездка премьера Венгрии Виктора Орбана в столицу России подрывает сплочённость Европейского союза. Об этом информировал представитель ЕК Эрик Мамер, пишет РИА Новости.

Эрик Мамер заявил, что действия венгерского государственного и политического деятеля подрывают сплочённость и позволяющую упорно и настойчиво работать над достижением своих целей целеустремлённость. Он добавил, что именно эти качества они должны всем показывать. Помимо этого он сообщил, что венгерский премьер-министр не согласовал свою поездку в Российскую Федерацию с высшим органом исполнительной власти Европейского союза.

У Виктора Орбана сегодня состоялась деловая поездка в столицу России, о чём сообщил его пресс-секретарь, информирует венгерское телеграфное агентство MTI. Как сообщается, премьер собирается провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу конфликта на Украине.

Эту информацию также подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, о чём стало известно из официального Telegram-канала работника ВГТРК Павла Зарубина. На вопрос, планируют ли главы государств вести диалог по поводу Украины, ответ Пескова был положительным.

Ранее Виктор Орбан побывал на Украине. О поездке и всех подробностях информировал замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире украинского телемарафона. Как сообщается, он присутствовал в этом государстве в Восточной и Центральной Европе первый раз практически за последнее десятилетие. Столица и крупнейший город Венгрии — Будапешт назвали целью данной поездки — окончание боевых действий в Европе. Однако в столице и крупнейшем городе Украины отвергли это предложения, полагая, что такая пауза даст силы России и укрепит её.

Фото: Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International license)