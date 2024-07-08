Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели встречу в столице Китая. О произошедшем информирует основной телевещатель на территории Китайской Народной Республики CCT.

Политик Китайской Народной Республики в начале 8 июля увиделся с Виктором Орбаном в древнем королевском саду и современном государственном комплексе для гостей, который находится на восточной стороне парка Юйюаньтан в районе Хайдянь, в столице КНР.

Ранее пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши, что Виктор Орбан прилетел в столицу Китайской Народной Республики, дабы продолжить свою мирную миссию. Как позже заявили в Министерстве иностранных дел КНР, премьер и Си Цзиньпин планируют побеседовать на темы, интересующие обе стороны. В свою очередь, Виктор Орбан разместил в своих официальных социальных сетях фотографию из аэропорта, описав её как третий этап мирной миссии.

На прошлой неделе премьер-министр Венгрии прибыл в Москву, где у него состоялся диалог с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Темы для обсуждения касались и Украины. По окончании разговора он информировал, что планирует посетить внезапно ещё несколько мест. Однако в ЕК считают, что действия Виктора Орбана разрушают единство западных государств в отношении политики по Украине. Испанский политик Жозеп Боррель, а также председатель Европейского совета Шарль Мишель негативно высказались по поводу поездок венгерского премьера, заявив, что у него отсутствовал мандат на визит в РФ.

Фото: Flickr / European People's Party (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)