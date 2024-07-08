Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели встречу в столице Китая. О произошедшем информирует основной телевещатель на территории Китайской Народной Республики CCT.
Политик Китайской Народной Республики в начале 8 июля увиделся с Виктором Орбаном в древнем королевском саду и современном государственном комплексе для гостей, который находится на восточной стороне парка Юйюаньтан в районе Хайдянь, в столице КНР.
Ранее пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши, что Виктор Орбан прилетел в столицу Китайской Народной Республики, дабы продолжить свою мирную миссию. Как позже заявили в Министерстве иностранных дел КНР, премьер и Си Цзиньпин планируют побеседовать на темы, интересующие обе стороны. В свою очередь, Виктор Орбан разместил в своих официальных социальных сетях фотографию из аэропорта, описав её как третий этап мирной миссии.
На прошлой неделе премьер-министр Венгрии прибыл в Москву, где у него состоялся диалог с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Темы для обсуждения касались и Украины. По окончании разговора он информировал, что планирует посетить внезапно ещё несколько мест. Однако в ЕК считают, что действия Виктора Орбана разрушают единство западных государств в отношении политики по Украине. Испанский политик Жозеп Боррель, а также председатель Европейского совета Шарль Мишель негативно высказались по поводу поездок венгерского премьера, заявив, что у него отсутствовал мандат на визит в РФ.
Фото: Flickr / European People's Party (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Аналитик Хадсон: санкции Запада против РФ дали обратный эффект
Санкции западных государств дали противоположный результат и только улучшили позиции России. Об этом информировал YouТube-канал Dialogue Works американский аналитик Майкл Хадсон.
Пушков назвал визиты Виктора Орбана и их критику со стороны ЕС бунтом на еврокорабле
Сенатор РФ Алексей Пушков назвал поездки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в иностранные государства, в том числе в Россию, а также заявления по этому поводу в европейских странах "бунтом на еврокорабле". Об этом информирует РИА Новости.
Глава Магаданской области подписал закон, разрешающий убивать бродячих животных
Губернатор Магаданской области одобрил региональный законопроект, который позволяет убивать бродячих животных. Он примет юридическую силу 15 июля. Законопроект был размещён на официальном интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости.
Эксперт "За Рулем" Колодочкин: перегретый руль можно протереть мокрой тряпкой для охлаждения
Эксперт из журнала "За рулем" Михаил Колодочкин предложил несколько способов для охлаждения перегретого автомобиля.