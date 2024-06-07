Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что человечество находится "на грани" перед предстоящим большим конфликтом, близким к войне.

"Мы приближаемся к концу своих возможностей. Думаю, существует такая точка, которую трудно определить, но в истории подготовки каждой войны была такая точка, которая содержала последнюю возможность развернуться… Мы на последних минутах, в сантиметрах от точки невозврата", — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

Ранее глава правительства выразил мнение о том, что Европа несется к конфликту, как поезд "с неисправным машинистом", необходимо это предотвратить.



По его мнению, политики страны Европы, наподобие зависимых от наркотиков, стремятся победить Россию, как это было дважды в ХХ веке, но не осознают текущей действительности. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что граждане стран Европейского союза имеют возможность вмешаться на выборах в Европарламенте, чтобы остановить поезд, несущийся неотвратимо к возможному конфликту.



Орбан предварительно отметил, что нынешние события вряд ли останутся незамеченными через годы — они могут быть расценены как прелюдия к третьей мировой войне или даже как ее отдельный эпизод, если не будет принято мер по прекращению "военной лихорадки в Брюсселе".



Он указал, что заявления западных лидеров и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к возможному противостоянию с Россией. По его мнению, рабочие группы НАТО в Брюсселе ищут способы для участия альянса в конфликте на Украине. Одновременно Будапешт рассматривает вопрос о том, как стране-члене НАТО не принимать участие в операциях альянса за пределами своей собственной территории, подчеркнул он.

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