Западники хотят, чтобы Россия развалилась, что может поспособствовать началу ядерной войны. При этом венгерский премьер Виктор Орбан разъезжает по государствам со своей идеей о мирной миссии, что создаёт позитивные дипломатические возможности для установления благоприятной обстановки. Об этом информировал РИА Новости представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк.

По мнению эксперта, "партия войны", на которой основывается деятельность государственного органа, обеспечивающего деятельность 46-ого президента США Джо Байдена и контролирующая исполнение его решений, или британского аналитического центра по оборонным вопросам RUSI хочет развала Российской Федерации.

По этой причине возникает большая угроза наступления ядерной третьей мировой войны и уничтожения всего живого на Земле. Огромное количество граждан США выступают против политики Джо Байдена, которая нацелена на создание войны с Российской Федерации, и одновременно против политики, которая наплевательски обращается с экономикой США. Также Ричард Блэк отмечает, что результаты президентских выборов в Соединённых Штатах Америки, в которых примут участие экс-президент Дональд Трамп и действующий 46-ой глава государства Джо Байден, пока неочевидны. Однако действия в рамках мирной миссии, которые на данный момент совершает венгерский премьер-министр, несут положительный характер для всех сторон.

Помимо этого, Ричард Блэк заявил, что пока неизвестно, как будут развиваться отношения между Соединёнными Штатами Америки и международной военно-политической организацией НАТО, если 45-ый президент США Дональд Трамп одержит победу на предстоящий выборах.

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