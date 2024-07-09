Западники хотят, чтобы Россия развалилась, что может поспособствовать началу ядерной войны. При этом венгерский премьер Виктор Орбан разъезжает по государствам со своей идеей о мирной миссии, что создаёт позитивные дипломатические возможности для установления благоприятной обстановки. Об этом информировал РИА Новости представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк.
По мнению эксперта, "партия войны", на которой основывается деятельность государственного органа, обеспечивающего деятельность 46-ого президента США Джо Байдена и контролирующая исполнение его решений, или британского аналитического центра по оборонным вопросам RUSI хочет развала Российской Федерации.
По этой причине возникает большая угроза наступления ядерной третьей мировой войны и уничтожения всего живого на Земле. Огромное количество граждан США выступают против политики Джо Байдена, которая нацелена на создание войны с Российской Федерации, и одновременно против политики, которая наплевательски обращается с экономикой США. Также Ричард Блэк отмечает, что результаты президентских выборов в Соединённых Штатах Америки, в которых примут участие экс-президент Дональд Трамп и действующий 46-ой глава государства Джо Байден, пока неочевидны. Однако действия в рамках мирной миссии, которые на данный момент совершает венгерский премьер-министр, несут положительный характер для всех сторон.
Помимо этого, Ричард Блэк заявил, что пока неизвестно, как будут развиваться отношения между Соединёнными Штатами Америки и международной военно-политической организацией НАТО, если 45-ый президент США Дональд Трамп одержит победу на предстоящий выборах.
Фото: Flickr / European People's Party (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Трамп: выйти из президентской гонки Байдену не даёт только его эго
Экс-президент США Дональд Трамп уверен, что такое нежелание действующего президента покинуть предвыборную гонку связано исключительно с его большим эго. Об этом он информировал американский информационный канал Fox News.
InfoBrics: Украина не сможет вступить в НАТО, пока не решит проблему с коррупцией
Украина не сможет быть членом международной военно-политической организации НАТО, пока не устранит коррупцию у себя в государстве. Об этом информирует австрийский аналитик Патрик Поппель в статье для агентства InfoBrics.
Полис ОСАГО с марта уберут из обязательных документов при регистрации авто
Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, благодаря которому полис ОСАГО уходит из перечня необходимых документов при регистрации автомобиля. Всю документацию выставили на портале официального опубликования правовых актов, информирует РИА Новости.
Диетолог Лазуренко развеяла миф, что мультивитамины вызывают онкологию
Мультивитамины не могут вызвать онкологическое заболевание. Однако восполнять недостающие элементы в организме необходимо не через пищевые добавки, а посредством изменения своего рациона питания. Об этом NewsInfo.Ru сообщила диетолог, эндокринолог, нутрициолог с доказательным подходом, терапевт Наталья Львовна Лазуренко.