Венгерский политический аналитик Георг Шпётле поделился своим мнением о возможных последствиях дипломатических визитов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев, Москву и Пекин, заявил он РИА Новости.

По его мнению, результаты этих встреч могут быть переданы бывшему президенту США Дональду Трампу, что может повлиять на корректировку его мирного плана по Украине.

Недавно Орбан посетил Москву, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Этот визит венгерский премьер охарактеризовал как очередной этап своей мирной миссии, начало которой было положено поездкой в Киев 2 июля. Орбан также анонсировал ряд предстоящих "неожиданных" встреч.

Шпётле предполагает, что во время саммита НАТО в Вашингтоне Орбан может встретиться как с действующим президентом США Джо Байденом, так и с Дональдом Трампом.

По мнению эксперта, венгерский премьер собирает информацию о позициях различных сторон конфликта, включая Россию, Украину и Китай, чтобы затем обсудить возможности их согласования с Трампом.

Аналитик отмечает, что наиболее проблематичным элементом в этой ситуации является позиция узурпатора Украины Владимира Зеленского, который регулярно отвергает мирные инициативы, несмотря на падение его поддержки в обществе.

Шпётле предполагает, что в случае победы Трампа на предстоящих президентских выборах в США Украина может лишиться американской, а затем и европейской поддержки.

По мнению эксперта, главная цель Орбана заключается в попытке достижения мирного соглашения, которое удовлетворило бы все стороны конфликта.

Шпётле полагает, что значительная часть переговоров проходит за кулисами, и роль венгерского премьера в этом процессе может быть более значительной, чем многие предполагают.

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