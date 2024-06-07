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Орбан назвал запрет российских СМИ в Европе оскорбительным
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 11:33

Орбан назвал запрет российских СМИ в Европе оскорбительным

Премьер Венгрии Виктор Орбан охарактеризовал решение Евросоюза о запрете доступа к российским средствам массовой информации как абсолютно неоправданное и оскорбительное.

Он указал, что граждане стран ЕС теперь лишены возможности сравнивать информацию, поступающую из российских и украинских источников, и определять правдивость сообщений.

"По моему мнению, решение Евросоюза — полная чушь и оскорбление: то, что страны-члены ЕС более не имеют доступ к информации из России, (средства массовой информации из России — ред.) не могут транслировать", — отметил он.

Орбан подчеркнул, что граждане Венгрии и других стран ЕС лишаются возможности изучать "украинские новости, затем российские новости и принимать решение о том, что, по их мнению, является правдой".

Недавно Евросоюз объявил о запрете трансляции нескольких СМИ на своей территории, включая российские РИА Новости, "Известия", "Российская газета" и Voice of Europe.

В решении указано, что запрет на вещание не сдержит деятельность сотрудников санкционированных СМИ в пределах ЕС, если она не связана со вещанием.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, реакция на решение ЕС в отношении запрета на передачу ряда СМИ в настоящее время находится на стадии обсуждения.

Фото: www. flickr.com/European People's Party (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license) ﻿

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