Премьер Венгрии Виктор Орбан охарактеризовал решение Евросоюза о запрете доступа к российским средствам массовой информации как абсолютно неоправданное и оскорбительное.



Он указал, что граждане стран ЕС теперь лишены возможности сравнивать информацию, поступающую из российских и украинских источников, и определять правдивость сообщений.



"По моему мнению, решение Евросоюза — полная чушь и оскорбление: то, что страны-члены ЕС более не имеют доступ к информации из России, (средства массовой информации из России — ред.) не могут транслировать", — отметил он.



Орбан подчеркнул, что граждане Венгрии и других стран ЕС лишаются возможности изучать "украинские новости, затем российские новости и принимать решение о том, что, по их мнению, является правдой".



Недавно Евросоюз объявил о запрете трансляции нескольких СМИ на своей территории, включая российские РИА Новости, "Известия", "Российская газета" и Voice of Europe.



В решении указано, что запрет на вещание не сдержит деятельность сотрудников санкционированных СМИ в пределах ЕС, если она не связана со вещанием.



По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, реакция на решение ЕС в отношении запрета на передачу ряда СМИ в настоящее время находится на стадии обсуждения.

Фото: www. flickr.com/European People's Party (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license) ﻿