Запад должен понимать, что чем более удаленные виды вооружения он передает Киеву, тем дальше будет продвигаться армия России, подчеркнул премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.



Он отметил, что "без Организации Североатлантического договора Украина не могла атаковать города России".



"Россия утверждала, что будет продвигаться на Украине до тех пор, пока не появится область, через которую украинцы не смогут достичь… территории России и повредить жителям и городам. Итак, насколько далеко движутся русские, зависит от того, каким оружием атакуют территорию РФ украинцы. Чем мощнее оружие применяют, тем дальше продвигаются русские", — сообщил Орбан.



По его мнению, это "откровенный диалог", и страны Запада "должны точно понимать", что украинцы, атакуя российскую территорию, "приближают русских" к странам НАТО.

Фото: www.flickr.com/U.S. Embassy Kyiv Ukraine (the image is in the public domain)