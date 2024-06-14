Выборы в Парламенте Европы показали, что давление европейских правительств на поддержку нарастания конфликта дестабилизирует ситуацию в этих государствах, и тот, кто поддерживал нарастание конфликта, терпит поражение, высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.



Орбан сообщил генеральному секретарю НАТО, что понимает их стратегию по победе над Россией на Украине, однако подчеркнул, что европейцы не желают войны.



Чем активнее европейские правительства заставляют поддерживать войну, тем больше они подрывают политическую обстановку в этих странах.



После выборов французский парламент был распущен, бельгийское правительство ушло в отставку, а правящая партия Германии заняла третье место по итогам голосования.



Орбан утверждает, что воля европейского народа — это ясный сигнал европейским лидерам: если вы не на стороне мира, вы потерпите неудачу.



Если правительства убеждаются, что военная позиция приводит к проигрышу, они становятся более мотивированными задуматься о мире.



Министр иностранных дел и экономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил успешные результаты консерваторов на выборах в Парламент Европы и подчеркнул, что они уже повлекли за собой политические изменения во многих странах Западной Европы, включая Францию и Бельгию.



Орбан высказал мнение, что Венгрия — это Давид, который должен избегать Голиафа, и для того чтобы остаться свободной и независимой страной, ей необходимо "победить" Брюссель на выборах в Парламент Европы.



По его мнению, в 2024 году может наступить конец западной либеральной гегемонии из-за краха мирового порядка, который был построен на ее основе.

Фото: www. flickr.com/European People's Party (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license) ﻿