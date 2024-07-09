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Орбан не информировал ЕК о визитах в РФ и КНР
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Орбан не информировал ЕК о визитах в РФ и КНР

Европейская комиссия не была уведомлена о визитах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай, как сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.

По его словам, Брюссель не получал информации ни до, ни после поездок венгерского лидера.

Отвечая на вопрос журналистов о возможной посреднической роли Орбана, Мамер подчеркнул, что эффективное посредничество возможно только при запросе от всех вовлеченных сторон. Он отметил, что такого запроса в отношении венгерского премьера не поступало.

Между тем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Орбан проинформировал альянс о планируемых визитах.

Столтенберг выразил надежду обсудить результаты этих поездок с венгерским премьером на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне.

5 июля Орбан посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Венгерский лидер охарактеризовал этот визит как продолжение своей мирной миссии, начало которой было положено поездкой в Киев 2 июля.

Орбан также анонсировал ряд подобных неожиданных встреч в ближайшем будущем.

В понедельник венгерский премьер побывал в Пекине, где выступил за сотрудничество между ЕС и Китаем, высказавшись против конфронтации. После визита в китайскую столицу Орбан отправился в Вашингтон.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил готовность Орбана к диалогу, назвав это проявлением политической воли и охарактеризовав как весьма позитивный и полезный шаг.

Фото: www. flickr.com/Palácio do Planalto (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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